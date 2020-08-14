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إجراءات جديدة رادعة من إنستجرام ضد الحسابات المشبوهة

Time منذ ساعة
Views 1429
إجراءات جديدة رادعة من إنستجرام ضد الحسابات المشبوهة

وكالات (صدى):
كشفت منصة إنستجرام، أنها اتخذت عدة إجراءات للتعامل مع الحسابات المشبوهة؛ حيث قالت إنها ستبدأ في مطالبة بعض المستخدمين بالتحقق من هوياتهم إذا اشتبهت في سلوك غير حقيقي محتمل.

وأوضحت إنستجرام، أن السياسة الجديدة لن تؤثر على معظم المستخدمين، لكنها ستستهدف الحسابات التي تبدو مشبوهة؛ لافتة إلى أن ذلك يشمل الحسابات التي يُحتمل أن تشارك في سلوك غير أصيل منسق، أو عندما ترى غالبية متابعي شخص ما في بلد مختلف عن موقعهم، أو إذا وجدت علامات على الأتمتة، مثل حسابات الروبوت.

وأشارت إلى أنه بموجب القواعد الجديدة، سيُطلب من هذه الحسابات التحقق من هويتها من خلال تقديم بطاقة هوية حكومية، إذا لم يفعلوا ذلك، فقد تقوم الشركة بتخفيض ترتيب مشاركاتهم في خلاصة Instagram أو تعطيل حساباتهم تمامًا.

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أحدث التعليقات

Ryan
قمة الغباء ما يستغل خبرة اسطوره في النادي أو في الملاعب السعوديه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع أحترامي لكم لكن تفكيركم خطاء،،،، المفروض الفصل الأول يكون دراسة لأن الطلاب بيجون على فصول معقمه ومنتظمة كبداية ولأن العدوى خفت قليلآ غير الأجواء الحاره الي تساعد على التخفيف من انتشار العدوى والفصل الثاني تكون الأجواء مائلة للبرودة قليلآ وفرصة انتشار الفايروس اكبر غير الطلاب الي بيجون على عماها فمن الأفضل نبدأ من الأول دام الناس لسه متمسكين بكلمة نعود بحذر
ابو حمزه الهاشمي الحسني الشريف
الذي يأيد التدخين للجميع هذا إنسان غير سوي ومن يرتضيه فليبدأ بأمه وأخته وزوجته وبنته اللهم اني استودعتك نفسي وبيتي واهلي وذريتي ومالي وديني آمين
ابو هاشم الهاشمي الحسني الشريف
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اجرنا في مصيبتنا اللهم ان كانت الحياة خير لنا فأحيينا وان كان الممات خير لنا فأمتنا وأرضى عنا .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سلامات

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