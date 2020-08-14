إجراءات جديدة رادعة من إنستجرام ضد الحسابات المشبوهة

وكالات (صدى):
كشفت منصة إنستجرام، أنها اتخذت عدة إجراءات للتعامل مع الحسابات المشبوهة؛ حيث قالت إنها ستبدأ في مطالبة بعض المستخدمين بالتحقق من هوياتهم إذا اشتبهت في سلوك غير حقيقي محتمل.
وأوضحت إنستجرام، أن السياسة الجديدة لن تؤثر على معظم المستخدمين، لكنها ستستهدف الحسابات التي تبدو مشبوهة؛ لافتة إلى أن ذلك يشمل الحسابات التي يُحتمل أن تشارك في سلوك غير أصيل منسق، أو عندما ترى غالبية متابعي شخص ما في بلد مختلف عن موقعهم، أو إذا وجدت علامات على الأتمتة، مثل حسابات الروبوت.
وأشارت إلى أنه بموجب القواعد الجديدة، سيُطلب من هذه الحسابات التحقق من هويتها من خلال تقديم بطاقة هوية حكومية، إذا لم يفعلوا ذلك، فقد تقوم الشركة بتخفيض ترتيب مشاركاتهم في خلاصة Instagram أو تعطيل حساباتهم تمامًا.