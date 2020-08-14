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بالفيديو.. مستشار تربوي: متوقع أن تكون الدراسة في الفصل الأول عن بعد

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. مستشار تربوي: متوقع أن تكون الدراسة في الفصل الأول عن بعد

عادل الحربي (صدى):
أكد المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي، أمس الخميس، أَن المؤشرات تشير إلى أن الدراسة في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي القادم ستكون عن بعد، لافتًا إلى أن في الأيام المقبلة سوف يصدر قرار حول آلية الدراسة من المتحدث الرسمي لوزارة التعليم.

وأوضح عبداللطيف الحمادي لقناة "الإخبارية" أن: "المؤشرات والتعاميم الصادرة من الوزارة والتصريحات تشير إلى أن الدراسة ستكون عن بعد، ربما الشهر الأول أو الثاني أو تقريباً الفصل الأول".

وقال المستشار التربوي، أن الوزارة رشحت عدداً من المعلمين والمعلمات للعمل في التعليم الإلكتروني ولتقديم الدروس لـ"قناة عين" التعليمية، كما أنها قادرة على اتخاذ قرار لصالح أولياء أمور الطلاب والطالبات الدارسين في المدارس الأهلية والعالمية فيما يتعلق بخفض الرسوم الدراسية.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرجعه لكم باالسلامة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
رجل أسقى كلبآ،،فدخل الجنه@ كيف لو أبدلنا حرف الكاف بحرف الكاف!!! الو وينك يلي ع بالي😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يسوق لنا ولكم الخير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يعطيكم العافية

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