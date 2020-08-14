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مي حلمي: عرفت خبر انفصالي من خلال السوشيال ميديا

Time منذ 11 دقيقة
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مي حلمي: عرفت خبر انفصالي من خلال السوشيال ميديا

القاهرة (صدى):
أكدت الإعلامية المصرية مي حلمي، اليوم الجمعة، أنها لا تعلم شيئا عن طلاقها من الفنان محمد رشاد سوى ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مي حلمي عبر خاصية الاستوري على موقع "إنستجرام": "ردا على كل ما نشر من الأمس عن خبر طلاقي، لم يتم إعلامي رسميا حتى الآن، وعلمت عن خبر انفصالي وطلاقي عن طريق السوشيال ميديا زي ما انتم عرفتم بالظبط".

وتابعت الإعلامية المصرية: "وحاولت اتأكد من الخبر من زوجي الحالي أو السابق مش عارفة بصراحة لكن تليفونه مغلق حتى الآن"؛ فيما أكد رشاد الخبر بشكل رسمي، بعدما نشر صورة له معلقًا: "ناس كتير من أصدقائي كلمونى بعد ما عرفوا خبر انفصالي.. عشان كده أنا عايز أقول كل شيء فى الأول والآخر نصيب، وربنا يوفق الجميع".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مااشي الحال .. قالوا يا مي // ياخبر بفلوس بكره ببلاااش ..
أبو كنان
إنا لله وإنا إليه راجعون ومن كم يوم ممارس صحي قتله مريض نفسي! لا بد من تقييم للحالات المختلفة لدى المرضى النفسيين فالبعض منهم ( البعض ) قد تأتيه الحالة في أي وقت ويصبح خطر على نفسه أو أهله أو المجتمع عموما وهؤلاء عزلهم واجب وخير لهم ولغيرهم
عبد العزيز الشمري
مافهمت شي الجوزات تقضي باستخدام الهويه الوطنيه وتعلق بجواز السفر ؟؟؟؟؟؟مافهمت شي ابد يعني اسافر بالهويه ولالا
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
abdul
قارِن هذا التصرف النبيل مع ذاك الفعل المشين من بعض البلديات مثل القطيف وغيرها تترك لحوم مسمومة في اماكن تواجد الكلاب الضالة ، لتقطّع امعاء الكلاب وتقتلها بعد ان تعذبت لثلاث او اربع ايام.

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