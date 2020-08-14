مي حلمي: عرفت خبر انفصالي من خلال السوشيال ميديا

القاهرة (صدى):
أكدت الإعلامية المصرية مي حلمي، اليوم الجمعة، أنها لا تعلم شيئا عن طلاقها من الفنان محمد رشاد سوى ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت مي حلمي عبر خاصية الاستوري على موقع "إنستجرام": "ردا على كل ما نشر من الأمس عن خبر طلاقي، لم يتم إعلامي رسميا حتى الآن، وعلمت عن خبر انفصالي وطلاقي عن طريق السوشيال ميديا زي ما انتم عرفتم بالظبط".
وتابعت الإعلامية المصرية: "وحاولت اتأكد من الخبر من زوجي الحالي أو السابق مش عارفة بصراحة لكن تليفونه مغلق حتى الآن"؛ فيما أكد رشاد الخبر بشكل رسمي، بعدما نشر صورة له معلقًا: "ناس كتير من أصدقائي كلمونى بعد ما عرفوا خبر انفصالي.. عشان كده أنا عايز أقول كل شيء فى الأول والآخر نصيب، وربنا يوفق الجميع".