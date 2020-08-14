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استمرار هطول أمطار رعدية على 3 مناطق

Time منذ ساعة
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استمرار هطول أمطار رعدية على 3 مناطق

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد باستمرار فرصة هطول أمطار رعدية - أتربة مثارة على منطقة جازان، عسير، نجران .

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل في جازان: ( أبو عريش ، أحد المسارحة، الحرث، الدائر ، الدرب، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي ، بيش، جازان، صبيا، ضمد، فرسان، فيفا، هروب)؛ فيما تبدأ من الثالثة فجرًا وحتى التاسعة مساءًا.

وأشارت إلى أن الحالة تشمل في عسير: ( أبها، أحد رفيدة، البرك، الحرجة، النماص، خميس مشيط، رجال المع، سراة عبيدة، طريب ، ظهران الجنوب، محايل )وتستمر حتى الثامنة مساءًا، بينما تشمل في نجران: بدر الجنوب، حبونا، ثار، خباش، شرورة، نجران، يدمة، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءًا.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
وصاحبه وكيل وزارة الداخلية السابق الفاسد (يعرف نفسه) ......... ولماذا لا تذكر اسمه وتكشفه ........... بالنسبه لكلام ولد الجبري فهذا تحصيل حاصل من منطلق الدفاع عن ابيه ولكن الجريمه الكبر ليست ماديه بقدر ما تكون خيانة والده للوطن من خلال علاقاته بالجماعات الاخوانيه وهو يعتبر رجل الامن الاول او الثاني في البلاد بهذه الحيانه وجب القصاص منه وبحكم انه عسكري فيقتل باطلاق النار عليه
ابو عمار
حسبي الله على الحوثه اتباع ايران المجوسيه
ابو عمار
اوكي باي باي
ابو عمار
وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت أمس الخميس، أن قوات إيرانية هبطت من مروحيات على متن ناقلة نفط صغيرة في المياه الدولية لعدة ساعات.... ههههههههههههههههههههه يعني هبطو لسلام عليكم وتبادل الورود .
ابو عمار
لان هذه الفتره هي فترة وضع البيض لذلك يجب التوقف عن الصيد لمدة شهرين على الاقل لجميع انواع الاسماك والموضوع يحتاج مراقبه مشدده من رجال خفر السواحل

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