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«البيئة» تعلن بدء تطبيق حظر صيد وتداول أسماك الكنعد

Time منذ 12 دقيقة
Views 1225
«البيئة» تعلن بدء تطبيق حظر صيد وتداول أسماك الكنعد

الرياض (صدى):
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الجمعة، بدء تطبيق حظر صيد وتداول أسماك الكنعد في سواحل المملكة لهذا العام؛ ابتداءً من يوم غد السبت وحتى يوم الخميس الموافق الـ 15 من شهر أكتوبر المقبل. 

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي استناداً لقرار الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك، والذي يهدف لمنح الفرصة لتكاثر أسماك الكنعد، والمحافظة على مخزونه الاستراتيجي؛ مطالبةً بالتعاون لتحقيق الصالح العام وتفادي الإجراءات القانونية والعقوبات ضد مخالفي القرار.

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة البيئة، أن الصيد في موسم الحظر مخالفة تستوجب العقوبة والغرامة المالية حسب اللائحة التنفيذية لنظام الصيد.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
حركات علاقات عامة وبروبقندا استلهمها من المغولي اللوطي الواطي لبعث الشفقة من ناحية واظهار مدى حرصه واحترامه لما يقوم فيه
ابوريتال
ما علينا منهم اهم شى يعرفون يلعبون الدحهه والقزوعي والخطوووه 😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
... اعوذ باالله ....^^
دآنـــــــہہ
ياربي 🙄!
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..

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