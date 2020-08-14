الأعداد السابقة للصحيفة

"إعلان الرياض" لقمة الصحة الرقمية يحدد خطة عملية لمواجهة الأوبئة

Time منذ 26 دقيقة
Views 1300
"إعلان الرياض" لقمة الصحة الرقمية يحدد خطة عملية لمواجهة الأوبئة

الرياض (صدى):
حدد " إعلان الرياض" الصادر عن قمت الرياض العالمية للصحة الرقمية خطة عملية فعالة من شأنها تمكين أنظمة الرعاية الصحية حول العالم من مواجهة الأوبئة.

وأشتمل إعلان الرياض على أفكار أساسية وتوصيات أعدها خلال أعمال القمة عدد من الرواد الدوليين في مجالات أنظمة الرعاية الصحية، والصحة العامة، والصحة الرقمية، والمؤسسات الأكاديمية والتجارية.

وسلط الإعلان الضوء على تسع توصيات أولوية لمكافحة الأزمات الصحية الدولية مستقبلاً وتتمثل في:

１.اعتماد بروتوكولات قائمة على البيانات ومستندة على الأدلة وذلك لإجراء عمليات تواصل فعالة ورسائل موحدة من أجل بناء ثقة المواطنين.

２. العمل مع الجهات المعنية الدولية للتصدي لنشر المعلومات الخاطئة والمضللة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

３. إنشاء مجموعة بيانات معيارية على المستوى الدولي لتقارير بيانات الصحة العامة، بالإضافة إلى إنشاء هيكل لحوكمة البيانات معد خصيصاً للأمراض المعدية.

４.ضمان وضوح أولويات المجتمع الدولي فيما يتعلق بالبيانات والصحة الرقمية، وبشكل خاص من ناحية التطور الرقمي والبنى الأساسية.

５.تمكين المنظمات الصحية ومؤسسات الرعاية من خلال تزويدهم بالتقنيات الضرورية لتحويل جمع بيانات عالية الجودة في الوقت المناسب، وتبادل المعلومات في مجالات الصحة التطبيقية.

６.تنمية القدرات المهنية للعاملين في مجالات الصحة والرعاية، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات والتدريبات اللازمة في مجال البيانات والتقنيات الرقمية الضرورية لمواجهة الأوبئة الصحية الراهنة والمستقبلية.

７.ضمان أن تكون أنظمة المراقبة تضم مزايا استجابة فعالة للصحة العامة، وتأخذ المبادئ الأخلاقية واحترام الخصوصية بعين الاعتبار.

８.إنشاء أدوات رقمية شخصية وخدمات لدعم البرامج الصحية الشاملة على المستوى الدولي (الوقاية من الأمراض، والفحص، والإدارة، والتطعيم).

９.الحفاظ على أنظمة مراقبة البيانات ومواصلة تمويلها ودعم الأنشطة الابتكارية لتطويرها بصفتها جزءاً محورياً من النظام الصحي العالمي المترابط وذلك لتعزيز جاهزية المجتمع الدولي وسرعة استجابته إلى الحد الأمثل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عدو الخونة
حركات علاقات عامة وبروبقندا استلهمها من المغولي اللوطي الواطي لبعث الشفقة من ناحية واظهار مدى حرصه واحترامه لما يقوم فيه
ابوريتال
ما علينا منهم اهم شى يعرفون يلعبون الدحهه والقزوعي والخطوووه 😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
... اعوذ باالله ....^^
دآنـــــــہہ
ياربي 🙄!
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..

أخر الأخبار

«البيئة» تعلن بدء تطبيق حظر صيد وتداول أسماك الكنعد
«البيئة» تعلن بدء تطبيق حظر صيد وتداول أسماك الكنعد
Time منذ 12 دقيقة Views 1224
"إعلان الرياض" لقمة الصحة الرقمية يحدد خطة عملية لمواجهة الأوبئة
"إعلان الرياض" لقمة الصحة الرقمية يحدد خطة عملية لمواجهة الأوبئة
Time منذ 26 دقيقة Views 1300
بالفيديو.. ‏ماجد عبدالله: أنا بعيد عن النصر بسبب رغبة الإدارة في ابتعاد النجوم
بالفيديو.. ‏ماجد عبدالله: أنا بعيد عن النصر بسبب رغبة الإدارة في ابتعاد النجوم
Time منذ 48 دقيقة Views 1661
بالفيديو.. إنسانية رجل أمن يسقي كلابًا أنهكها العطش بأحد مراكز الضبط الأمني
بالفيديو.. إنسانية رجل أمن يسقي كلابًا أنهكها العطش بأحد مراكز الضبط الأمني
Time منذ ساعة Views 2239
اختفاء مواطن مصاب بفقدان الذاكرة في ظروف غامضة بمكة
اختفاء مواطن مصاب بفقدان الذاكرة في ظروف غامضة بمكة
Time منذ ساعة Views 1650
أمريكا تحتجز ناقلة نفط إيرانية
أمريكا تحتجز ناقلة نفط إيرانية
Time منذ ساعتين Views 2077
بالصور.. إغلاق 130 محل تجاري مخالف في جدة
بالصور.. إغلاق 130 محل تجاري مخالف في جدة
Time منذ ساعتين Views 1797
ماجد التويجري : إذا كانت معلومتي أغضبت الاتحاد فأنا أعتذر لهم
ماجد التويجري : إذا كانت معلومتي أغضبت الاتحاد فأنا أعتذر لهم
Time منذ ساعتين Views 590
اصطدام مركبتين في الطائف
اصطدام مركبتين في الطائف
Time منذ 3 ساعات Views 2039
حسم الجدل حول وجود صورة للإمامين محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب
حسم الجدل حول وجود صورة للإمامين محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب
Time منذ 3 ساعات Views 2903