بالفيديو.. ‏ماجد عبدالله: أنا بعيد عن النصر بسبب رغبة الإدارة في ابتعاد النجوم

نواف السالم (صدى):
أكد أسطورة نادي النصر السابق، ماجد عبدالله، اليوم الجمعة، أن إدارة النصر هي سبب ابتعاده عن النادي لأنها ترغب في ابتعاد النجوم لعدم احتساب أي نصر يحققه الفريق لأحد غيرهم.
وقال ماجد عبدالله، خلال لقاء تلفزيوني معه: " أنا بعيد عن النصر بسبب رغبتهم في ابتعاد النجوم ، الإدارة تريد أن تصنع المجد بدون النجوم!.. إدارة النصر لا تريد أن أكون قريب منهم حتى لا يحسب أي فوز لي "يستمعون للنصائح بدون العمل بها".
وأضاف نجم النصر السابق:" أحب دائما وأبدا أن يحقق النصر الفوز، وأحزن عندما يخسر النصر بدون أداء"؛ متابعًا: " حمدالله ومرابط وجوليانو مكملين لبعض، أحمد موسى لاعب كبير ويشكل خطورة وإمكانياته عالية ولكن لم يظهر بالمستوى المطلوب " .