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بالصور.. إغلاق 130 محل تجاري مخالف في جدة

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بالصور.. إغلاق 130 محل تجاري مخالف في جدة

جدة (صدى):
تمكنت أمانة محافظة جدة، من رصد وإغلاق 130 محل تجاري مخالف للأنظمة والتعليمات البلدية، وذلك خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وكشف وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن هذه المحلات متنوعة الأنشطة منها 73 ورشة تم إغلاقها لمخالفتها الأنظمة؛ حيث تم تكليف البلديات الفرعية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وقال المهندس محمد الزهراني، أن الجولات والمهام الرقابية مستمرة وشملت جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة، مؤكدًا على حرص أمانة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن الوزارة والقطاعات ذات الاختصاص.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
هههه يعني انت عالم صناعة الادوية يالبعرة خليك من المتعة وجاي ذا تخصصك وتخصص اهلك
عدو الخونة
هذا هو عصام العريان الذي بالصوت والصورة ينادي اليهود للرجوع لاملاكهم ومتاجرهم في مصر؟ ليش مو مكفيتكم فلسطين تنازلتوا عنها
هاوي الهوا والهوا هاويه
هذي اللفه بالمدينة المنورة بطريقة الملك عبدالعزيز مقابل الحرم النبوي اخس لفه مع ان الشارع واسع اربع مسارات وفيه اشاره قدام يقدر رجع راعي السوبر لو تورط باللفه
قوطي أصفر
لا يستطيع رئيس النصر صفوان الصويرخ إلغاء عقد المدرب وإنهائه من طرف واحد . لأن هناك شرط جزائي ومستحقات ماليه لا يستطيع تأمينها بالوقت الراهن لأن الخزينة فارغة . صفوان الجبان نهاية الموسم سوف يستقيل ويهرب بعد خسارته للدوري والكأس بسبب تصرفاته الطائشة بعد أن حمل النادي ديوان تتراكم مع اللي قبلها ...
نعيم الحربي
النفسية علاجها السيف

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