لايبزج يفوز على أتليتكو في دوري الأبطال ويتأهل لنصف النهائي

وكالات (صدى):
فاز فريق لايبزج الألماني على منافسه أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في الوقت القاتل من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ستاد جوزيه ألفالادي في العاصمة البرتغالية لشبونة.
وتقدم لايبزج بالهدف الأول في الدقيقة 50 عن طريق داني اولمو، قبل أن يتعادل جواو فيلكس لأتليتكو مدريد من ركلة جزاء في الدقيقة 71.
وفي الدقيقة 88 استطاع تايلر ادامس إحراز هدف الفوز لفريق لايبزج، وتمكن الفريق الألماني من الفوز ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة ليواجه باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي البطولة ليكتمل طرفا المباراة الأولى من هذه المرحلة.