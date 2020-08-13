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لايبزج يفوز على أتليتكو في دوري الأبطال ويتأهل لنصف النهائي

Time منذ 8 دقائق
Views 1187
لايبزج يفوز على أتليتكو في دوري الأبطال ويتأهل لنصف النهائي

وكالات (صدى):
فاز فريق لايبزج الألماني على منافسه أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في الوقت القاتل من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ستاد جوزيه ألفالادي في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وتقدم لايبزج بالهدف الأول في الدقيقة 50 عن طريق داني اولمو، قبل أن يتعادل جواو فيلكس لأتليتكو مدريد من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 88 استطاع تايلر ادامس إحراز هدف الفوز لفريق لايبزج، وتمكن الفريق الألماني من الفوز ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة ليواجه باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي البطولة ليكتمل طرفا المباراة الأولى من هذه المرحلة.

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أحدث التعليقات

ابوسامي
قصدك الهمل يزورنكم
سوالف عجيبه
كذابين كل شي سويته ولا جاني ولا ريال معروفه ايش اخرتها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ايو الله جازلي لاني تذكرت موقف حصلي عن الصياح. وانا صغيره
عبدالرحمن
ماشاء الله بدلا من الشعور برهبه الحدث نجد السكان في قمه الثقه بالردع الجوي وقمه الحماس وكأنهم يشاهدون فلم اكشن ينتظرون المشاركه فيه عساهم على القوه ولا خوف على حدودنا الجنوبيه انشاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله ما دورتها

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