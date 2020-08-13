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كشف الظواهر السلبية المصاحبة لوقوع الحـوادث " فيديو " 

Time منذ 15 دقيقة
Views 1235
كشف الظواهر السلبية المصاحبة لوقوع الحـوادث " فيديو " 

عادل الحربي (صدى):
أشارت هيئة الهلال الأحمر إلى الظواهر السلبية المصاحبة لوقوع الحـوادث والتي تؤدي إلي زيادة خطورة حالة المصابين، موضحة أن أول مساعدة تقدمها للمصابين في الحوادث هي إبلاغنا عن طريق 997.

وأبانت الهيئة أن الظواهر السلبية تتمثل في تجمهر الأشخاص عند الحادث الذي يعيق وصول المسعف ومعدات الإسعافية للمصابين ويضرهم، بالإضافة إلى تجمهر السيارات أيضا يعيق وصول سيارة الإسعاف للمصابين.

وأوضحت أن تحريك المصابين من مكانهم هذا الشئ حساس لأن أي خطأ بطريقة التحريك تضاعف الإصابات، لافتة إلى أحد الظواهر الخطيرة جدا وهي ملاحقة سيارة الإسعاف أو السير أمامها الذي يمكن أن يسبب حادث مروري يؤثر على المسعفين ويؤخر عملية الإسعاف.

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أحدث التعليقات

ابوسامي
قصدك الهمل يزورنكم
سوالف عجيبه
كذابين كل شي سويته ولا جاني ولا ريال معروفه ايش اخرتها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ايو الله جازلي لاني تذكرت موقف حصلي عن الصياح. وانا صغيره
عبدالرحمن
ماشاء الله بدلا من الشعور برهبه الحدث نجد السكان في قمه الثقه بالردع الجوي وقمه الحماس وكأنهم يشاهدون فلم اكشن ينتظرون المشاركه فيه عساهم على القوه ولا خوف على حدودنا الجنوبيه انشاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله ما دورتها

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