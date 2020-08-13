الأعداد السابقة للصحيفة

تطبيق نظام التنفيذ على المتخلفين عن سداد فواتير رسوم الأراضي البيضاء

Time منذ ساعة
Views 1776
Comment 1
تطبيق نظام التنفيذ على المتخلفين عن سداد فواتير رسوم الأراضي البيضاء

الرياض (صدى):
كشفت مصادر عن صدور توجيهات عليا بتطبيق إخضاع فواتير رسوم الاراضي البيضاء إلى العقود والامتيازات والمحررات الجزائية وايرادات الدولة التي لها قوة السند التنفيذي.

وقالت المصادر هذا يعني أن صدور فواتير رسوم الاراضي البيضاء بشكل نهائي يوجب سدادها وللدولة الحق في اللجوء الى قضاة التنفيذ لتحصيل الرسوم من حسابات أو ممتلكات أصحاب تلك الاراضي أو وضع اليد على العين، وفقًا "لمال".

وأضافت إنه يقتصر التنفيذ في مرحلة أولى بالنسبة للعقود والامتيازات والمحررات والجزاءات المالية وأي مصدر أخر من الإيرادات المقررة نظاما الصادرة من الدولة أو الجهات التابعة لها، على فواتير رسوم الاراضي البيضاء، وذلك لحين صدور نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والعمل به.

وتابعت : يكون أصحاب الاراضي البيضاء ليس لديهم خيار تأجيل السداد في حال صدورة فاتورة الرسوم ولم يتم الاعتراض عليها او بعد ظهور نتيجة الاعتراض عليها.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوسامي
قصدك الهمل يزورنكم
سوالف عجيبه
كذابين كل شي سويته ولا جاني ولا ريال معروفه ايش اخرتها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ايو الله جازلي لاني تذكرت موقف حصلي عن الصياح. وانا صغيره
عبدالرحمن
ماشاء الله بدلا من الشعور برهبه الحدث نجد السكان في قمه الثقه بالردع الجوي وقمه الحماس وكأنهم يشاهدون فلم اكشن ينتظرون المشاركه فيه عساهم على القوه ولا خوف على حدودنا الجنوبيه انشاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله ما دورتها

أخر الأخبار

اصطدام مركبتين في الطائف
اصطدام مركبتين في الطائف
Time منذ 52 ثانية Views 1026
سبب عدم وجود صورة للإمامين محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب
سبب عدم وجود صورة للإمامين محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب
Time منذ 3 دقائق Views 1113
لايبزج يفوز على أتليتكو في دوري الأبطال ويتأهل لنصف النهائي
لايبزج يفوز على أتليتكو في دوري الأبطال ويتأهل لنصف النهائي
Time منذ 7 دقائق Views 1164
كشف الظواهر السلبية المصاحبة لوقوع الحـوادث " فيديو " 
كشف الظواهر السلبية المصاحبة لوقوع الحـوادث " فيديو " 
Time منذ 15 دقيقة Views 1221
عادل التويجري : أي حكم حتى لو من النخبة سيكون معرض للانتقاد
عادل التويجري : أي حكم حتى لو من النخبة سيكون معرض للانتقاد
Time منذ 15 دقيقة Views 170
طلال آل الشيخ : بقاء الاتحاد فيه صعوبة والفريق مفكك فنياً ولا يعرف يبني هجمة
طلال آل الشيخ : بقاء الاتحاد فيه صعوبة والفريق مفكك فنياً ولا يعرف يبني هجمة
Time منذ 16 دقيقة Views 93
أحمد الشمراني يتحدث عن الاتحاد
أحمد الشمراني يتحدث عن الاتحاد
Time منذ 19 دقيقة Views 141
شاهد.. قصر الأميرة العنود بنت عبدالعزيز الذي فتحته للجميع في حي الوشام
شاهد.. قصر الأميرة العنود بنت عبدالعزيز الذي فتحته للجميع في حي الوشام
Time منذ 32 دقيقة Views 1772
بيروتي نجم روما في طريقه لنادي الشباب
بيروتي نجم روما في طريقه لنادي الشباب
Time منذ 36 دقيقة Views 1413
الزامل يوضح حكم الوضوء للمبتلى بكثرة الغازات " فيديو "  
الزامل يوضح حكم الوضوء للمبتلى بكثرة الغازات " فيديو "  
Time منذ 55 دقيقة Views 1739