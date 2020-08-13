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حقيقة زواج الأميرة نورة شقيقة الملك عبدالعزيز من عجلان 

Time منذ ساعة
Views 2681
حقيقة زواج الأميرة نورة شقيقة الملك عبدالعزيز من عجلان 

نايف السالم (صدى):
تكشفت معلومات عن حقيقة زواج الأميرة نورة بنت عبدالرحمن آل سعود شقيقة الملك عبدالعزيز-رحمه الله- من عجلان بن محمد عجلان العجلان أمير الرياض.

وتبين أن زواج الأميرة نورة من عجلان معلومة غير صحيحة، واتضح أن من تزوجها هو الأمير سعود الكبير 1321هـ/1904م، وأنجبت له محمد " شقران " وحصة والجوهرة التي تزوجها الملك فيصل.

وأوضح الحساب الرسمي لتاريخ آل سعود:" غير صحيح أن الأميرة نورة شقيقة الملك عبدالعزيز لم تكن زوجة عجلان، ومن تزوجها هو الأمير سعود الكبير 1321هـ/1904م، وأنجبت له محمد " شقران " وحصة والجوهرة التي تزوجها الملك فيصل ".

وكانت الأميرة نورة توفيت  عن عمر يناهز السابعة والسبعين في شوال 1369هـ/ يوليو 1950م؛ بعد أن أصابها مرض لم يشخصه الأطباء.

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أحدث التعليقات

ابوسامي
قصدك الهمل يزورنكم
سوالف عجيبه
كذابين كل شي سويته ولا جاني ولا ريال معروفه ايش اخرتها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ايو الله جازلي لاني تذكرت موقف حصلي عن الصياح. وانا صغيره
عبدالرحمن
ماشاء الله بدلا من الشعور برهبه الحدث نجد السكان في قمه الثقه بالردع الجوي وقمه الحماس وكأنهم يشاهدون فلم اكشن ينتظرون المشاركه فيه عساهم على القوه ولا خوف على حدودنا الجنوبيه انشاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله ما دورتها

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