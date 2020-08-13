ضاحي خلفان: الإسرائيلي يكتشف أن ادعاءات قادته عن كراهية العرب لليهود محض افتراء 

أبوظبي (صدى):
قال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ضاحي خلفان تميم، إن الإسرائيلي يكتشف أن ادعاءات قادته عن كراهية العرب لليهود محض افتراء.
وأضاف خلفان عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" لا شك أن المواطن الإسرائيلي اليوم يكتشف أن ما كان يدعيه قادته من كراهية العرب لليهود محض افتراء "، لافتا:" الحقيقة أن العرب عبر التاريخ كانوا أكثر عدالة في التعامل مع اليهود ".
وتابع خلفان:" فهل سنرى تغيرا في الرأي العام الإسرائيلي تجاه العرب..هذا ما أظن ".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن تطبيع كامل للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل، مضيفا:" حدث ضخم اليوم.. اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات ".