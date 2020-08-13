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ضاحي خلفان: الإسرائيلي يكتشف أن ادعاءات قادته عن كراهية العرب لليهود محض افتراء 

Time منذ ساعة
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ضاحي خلفان: الإسرائيلي يكتشف أن ادعاءات قادته عن كراهية العرب لليهود محض افتراء 

أبوظبي (صدى):
قال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ضاحي خلفان تميم، إن الإسرائيلي يكتشف أن ادعاءات قادته عن كراهية العرب لليهود محض افتراء.

وأضاف خلفان عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" لا شك أن المواطن الإسرائيلي اليوم يكتشف أن ما كان يدعيه قادته من كراهية العرب لليهود محض افتراء "، لافتا:"  الحقيقة أن العرب عبر التاريخ كانوا أكثر عدالة في التعامل مع اليهود ".

وتابع خلفان:" فهل سنرى تغيرا في الرأي العام الإسرائيلي تجاه العرب..هذا ما أظن ".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن تطبيع كامل للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل، مضيفا:" حدث ضخم اليوم.. اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات ".

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله المستعان
زعيم اااسيا
والله يطربنا تعليقات النصراويه فقدوا اعصابهم لنا يعلق تحس يكتب وهو مضغوط ودمعته على خده وانتج غباء لامحدود وحسد وكراهيه ولكن فالاخير فله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أها بس يوم شفنا ضاحي قاعد يسلك ويمدح فهمنا غلط معليش سامحونا ظلمناكم😂
بلبل البحر
غدا الجمعة وليس السبت

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