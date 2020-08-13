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الترفيه: لائحة العقارات البلدية تتيح استئجار المرافق في الفعاليات والبرامج الترفيهية

Time منذ 24 دقيقة
Views 1244
الترفيه: لائحة العقارات البلدية تتيح استئجار المرافق في الفعاليات والبرامج الترفيهية

علي القحطاني (صدى):
أتاحت لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، لكل المهتمين بقطاع الترفيه، الاستفادة من الخدمات المقدمة عن طريق استئجار واستثمار المرافق لإقامة الفعاليات والبرامج الترفيهية.

وتهدف لائحة التصرف بالعقارات البلدية إلى إثراء المحتوى الترفيهي من خلال تقديم أفكار ومشاريع إبداعية متجددة، بالإضافة  إلى تنمية الفرص للشركات والمؤسسات ورواد الأعمال في قطاع الترفيه، وفقا لما كشفته هيئة الترفيه.

وتضمنت أهداف لائحة التصرف بالعقارات أيضا جذب الاستثمارات المحلية والعالمية لقطاع الترفيه، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وبنات الوطن في قطاع الترفيه.

ولمزيد من تفاصيل أكثر عن اللائحة يرجى زيارة الرابط التالي: هنــــا.

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أحدث التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
دكتور العنقري لماذا التزمت الصمت طويلا لماذا لم تصعد الموقف مهما كانت التبعات والعواقب من له حق واضح وصريح يستطيع ان يحصل عليه مهما كانت المعوقات كان بامكانك تقديم شكوى للملك لولي العهد الالحاح والثبات على موقفك سيظهر الحقيقه ولكنك لم تفعل دكتور مثقف يتم ابعاده من لواء وصل لهذه الرتبه بالتزكيه وليس بجداره واستحقاق كحال الالاف اللوم يقع على عاتقك لقد فات الاوان يادكتور لماذا لم نعرفك سوى الان اين كنت في الظلام تمنيت لو وكلتني في قضية فصلك كان فصلت له صلعته
أبو عبدالله الحربي
استهداف الشعوب العربية عهد عودة نظام تحسبة خير لشعوب أفرز عصابات وتكون ميليشيات تقول سلام وبعهد المعمم لاسلام الظلام ينحصر بنور لا نور الى بمحمد والشواهد تضيئ فكر وقدر عدو دين ودنياء ينحصر وما رميت إلى قول الحق كأس نصف عفن لايسر ناظر وتصفيتها قادمة لاطويق إلى بطويق أعرفهم وقدر بالسرد الشعب العربي يقدر ويعرف مشروع تفتيت نار علم يرفعه معمم والقول الحق فهل من مدكر سير طويق فلك المسير فضل من ألله ونعمه العرب 🕋🇸🇦☝
ابو محمد 😎 ✍️
هياط محمود ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلهم كذابين من الرئيس الى اصغر واحد ، الكل منهم منافق مخيس ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أنا ماأخربط أنا أتكلم باالحقيقة الأجنبي الي يتزوج سعودية يطالب بتجنيس أبناءه وأشغلنا ليش ماعندك بلد تضفك ياالحبيب انت وعيالك حتى زوجتك السعودية خذها معك تنثرون الدنيا بزارين وترمون همومكم على الحكومة وجنسو ابنائنا ليش أعطيه الجنسية وابوه يحمل جنسية بلد آخر في إي شرع وإي قانون الوحيد في العالم الي نسب لأمه هو عيسى علية السلام لأنه ولد بمعجزه اللهية وبدون أب وأنتم تبغون تجعلون الولد ينتسب لأمه لأنها سعودية لا يحبيبي تحمل مسؤليلتك وخلك قدها ولا لا تتزوج من غير بلدك الي فينا مكفينا من هالأجانب باقي تبي نجس عيالك

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