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"هجر" أول الصاعدين إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى
منذ ساعة
1992
نواف السالم (صدى):
أعلن اتحاد كرة القدم، أن نادي هجر هو أول المتأهلين إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين الموسم المقبل 2020-2021.
وفاز نادي هجر اليوم الخميس على نادي الأخدود، بهدف دون رد، حسم صعوده إلى دوري الدرجة الأولى.
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أحدث التعليقات
القرني
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@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله المستعان
زعيم اااسيا
والله يطربنا تعليقات النصراويه فقدوا اعصابهم لنا يعلق تحس يكتب وهو مضغوط ودمعته على خده وانتج غباء لامحدود وحسد وكراهيه ولكن فالاخير فله
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أها بس يوم شفنا ضاحي قاعد يسلك ويمدح فهمنا غلط معليش سامحونا ظلمناكم😂
بلبل البحر
غدا الجمعة وليس السبت
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