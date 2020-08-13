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"هجر" أول الصاعدين إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

Time منذ ساعة
Views 1992
"هجر" أول الصاعدين إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

نواف السالم (صدى):
أعلن اتحاد كرة القدم، أن نادي هجر هو أول المتأهلين إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين الموسم المقبل 2020-2021.

وفاز نادي هجر اليوم الخميس على نادي الأخدود، بهدف دون رد، حسم صعوده إلى دوري الدرجة الأولى.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله المستعان
زعيم اااسيا
والله يطربنا تعليقات النصراويه فقدوا اعصابهم لنا يعلق تحس يكتب وهو مضغوط ودمعته على خده وانتج غباء لامحدود وحسد وكراهيه ولكن فالاخير فله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أها بس يوم شفنا ضاحي قاعد يسلك ويمدح فهمنا غلط معليش سامحونا ظلمناكم😂
بلبل البحر
غدا الجمعة وليس السبت

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