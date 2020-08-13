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حقيقة تلقي ابنة " بوتين " اللقاح الروسي لـ كورونا

Time منذ 40 دقيقة
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حقيقة تلقي ابنة " بوتين " اللقاح الروسي لـ كورونا

موسكو (صدى):
شهد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، عن إنتاج أول لقاح في العالم يقي من فيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض كوفيد-19، شائعات لا حصر لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووقعت وسائل إعلام كبيرة فريسة لفيديو متداول يزعم تلقي ابنة بوتين اللقاح الروسي، حيث تظهر في الفيديو فتاة في العشرينيات من عمرها ترتدي قناعا واقيا من فيروس كورونا، تجلس أمام طبيب في مستشفى وهو يحاول حقنها بلقاح وفقًا لقناة العربية.

ونشرت "روسيا اليوم" في نسختها الإنجليزية يوم 20 يوليو الماضي، خبرًا كشف المستور وأوضح حقيقة الفتاة التي تظهر في الفيديو، وأنها ليست ابنة الرئيس الروسي التي أعلن أنها تلقت اللقاح.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أنه لم يصرح أي مصدر رسمي أو تؤكد أي وسيلة إعلام روسية رسمية أن الفتاة هي ابنة بوتين.

وأضافت أن حقيقة الفتاة هي أنها إحدى المتطوعات في التجربة على اللقاح الروسي، حيث ظهرت وهي تتناول اللقاح خلال المراحل التجريبية بمستشفى "بوردينكو" العسكري المركزي في موسكو.

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أحدث التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
دكتور العنقري لماذا التزمت الصمت طويلا لماذا لم تصعد الموقف مهما كانت التبعات والعواقب من له حق واضح وصريح يستطيع ان يحصل عليه مهما كانت المعوقات كان بامكانك تقديم شكوى للملك لولي العهد الالحاح والثبات على موقفك سيظهر الحقيقه ولكنك لم تفعل دكتور مثقف يتم ابعاده من لواء وصل لهذه الرتبه بالتزكيه وليس بجداره واستحقاق كحال الالاف اللوم يقع على عاتقك لقد فات الاوان يادكتور لماذا لم نعرفك سوى الان اين كنت في الظلام تمنيت لو وكلتني في قضية فصلك كان فصلت له صلعته
ابو محمد 😎 ✍️
هياط محمود ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلهم كذابين من الرئيس الى اصغر واحد ، الكل منهم منافق مخيس ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أنا ماأخربط أنا أتكلم باالحقيقة الأجنبي الي يتزوج سعودية يطالب بتجنيس أبناءه وأشغلنا ليش ماعندك بلد تضفك ياالحبيب انت وعيالك حتى زوجتك السعودية خذها معك تنثرون الدنيا بزارين وترمون همومكم على الحكومة وجنسو ابنائنا ليش أعطيه الجنسية وابوه يحمل جنسية بلد آخر في إي شرع وإي قانون الوحيد في العالم الي نسب لأمه هو عيسى علية السلام لأنه ولد بمعجزه اللهية وبدون أب وأنتم تبغون تجعلون الولد ينتسب لأمه لأنها سعودية لا يحبيبي تحمل مسؤليلتك وخلك قدها ولا لا تتزوج من غير بلدك الي فينا مكفينا من هالأجانب باقي تبي نجس عيالك
المدفعية ألأتفاقيه 🍎🍏
على كذا معترفين بأن هناك لعبة ملعوبة ضد النصر في لقاء الديربي وعتراف رسمي بأن النصر ذهب ضحية تلاعب لجنة الحكام إذآ ماهو الأجراء الذي سيتخذة أتحاد الكرة وإدأرة النصر حول نتيجة المبارة وفضيحة لجنة الحكام المدوووية !

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