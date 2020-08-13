ليفربول يقترب من ضم تياجو بعد مفاوضات رسمية مع بايرن ميونيخ

وكالات (صدى):
اقترب نادى ليفربول من ضم لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا، بعد مفاوضات رسمية مع بايرن ميونخ لتعزيز خط وسط الريدز، فى الموسم المقبل.
وأجرى ليفربول اتصالاته الرسمية مع إدارة بايرن ميونخ، ممثلة فى حسن صالح حميديتش، المدير الرياضى للنادى البافارى، من أجل إتمام التعاقد مع الإسبانى، ألكانتارا خلال الميركاتو الصيفى الجارى.
وحددت إدارة بايرن ميونخ، مبلغ من 30 إلى 40 مليون يورو، من أجل السماح، للاعب الوسط الإسباني بالرحيل خلال الصيف الجارى، والذى أنهى إتفاقه على البنود الشخصية فى عقده مع ليفربول.