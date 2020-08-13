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التحالف يسقط طائرة مسيرة مفخخة وصاروخين بالستيين أطلقهما الحوثي تجاه المملكة

Time منذ 58 دقيقة
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التحالف يسقط طائرة مسيرة مفخخة وصاروخين بالستيين أطلقهما الحوثي تجاه المملكة

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط)، كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف -ولله الحمد - مساء اليوم من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط).

وأوضح العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني، واستمرار المحاولات الفاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك استمرارها بتهديد الأمن الإقليمي والدولي وتقويض الجهود السياسية لإنهاء الانقلاب والوصول للحل السياسي الشامل في اليمن.

وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هياط محمود ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلهم كذابين من الرئيس الى اصغر واحد ، الكل منهم منافق مخيس ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أنا ماأخربط أنا أتكلم باالحقيقة الأجنبي الي يتزوج سعودية يطالب بتجنيس أبناءه وأشغلنا ليش ماعندك بلد تضفك ياالحبيب انت وعيالك حتى زوجتك السعودية خذها معك تنثرون الدنيا بزارين وترمون همومكم على الحكومة وجنسو ابنائنا ليش أعطيه الجنسية وابوه يحمل جنسية بلد آخر في إي شرع وإي قانون الوحيد في العالم الي نسب لأمه هو عيسى علية السلام لأنه ولد بمعجزه اللهية وبدون أب وأنتم تبغون تجعلون الولد ينتسب لأمه لأنها سعودية لا يحبيبي تحمل مسؤليلتك وخلك قدها ولا لا تتزوج من غير بلدك الي فينا مكفينا من هالأجانب باقي تبي نجس عيالك
المدفعية ألأتفاقيه 🍎🍏
على كذا معترفين بأن هناك لعبة ملعوبة ضد النصر في لقاء الديربي وعتراف رسمي بأن النصر ذهب ضحية تلاعب لجنة الحكام إذآ ماهو الأجراء الذي سيتخذة أتحاد الكرة وإدأرة النصر حول نتيجة المبارة وفضيحة لجنة الحكام المدوووية !
بلبل البحر
إنا لله وإنا إليه راجعون...يا فرحتها فيه... الله يرحمه

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