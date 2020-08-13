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التعليم تواصل ترحيل أكثر من 138 مليون كتاب مدرسي لإدارات التعليم في المناطق

Time منذ ساعة
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التعليم تواصل ترحيل أكثر من 138 مليون كتاب مدرسي لإدارات التعليم في المناطق

عادل الحربي (صدى):
أكدت وزارة التعليم أنها تواصل ترحيل جميع الكتب المدرسية لإدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة قبل بدء العام الدراسي الجديد 1442هـ.

ويبلغ إجمالي الكتب المقرر ترحيلها 138.659.146 مليون كتاب مدرسي لجميع المراحل الدراسية، فيما أنهت الوزارة تصميم ومراجعة واعتماد وطباعة 65.690.181 مليون كتاب مدرسي للمرحلة الابتدائية، و40.145.658 مليون كتاب مدرسي للمرحلة المتوسطة، و29.154.986 مليون كتاب مدرسي للمرحلة الثانوية، بإجمالي 134.990.825 مليون كتاب مدرسي لمدارس التعليم العام.

ونوهت الوزارة بطباعة 372.908 ألف كتاب مدرسي لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، و894.774 ألف كتاب مدرسي لمدارس تعليم الكبار ومحو الأمية، و48.908 ألف كتاب مدرسي للعوق البصري (برايل)، كذلك طباعة 2.125.822 مليون كتاب مدرسي للمدارس العالمية، و89.639 ألف كتاب مدرسي لمدارس السعودية في الخارج، و72.630 ألف كتاب مدرسي للمدارس العربية بجيبوتي.

كما قامت بطباعة 27639 ألف كتاب مدرسي للطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية في مختلف المراحل الدراسية، وإعداد أدلة إلكترونية للمعلّم في مختلف مسارات التربية الخاصة، بينما بلغ إجمالي المقررات المدرسية للفصل الدراسي الأول ٦١٢ كتاباً، تم اعتمادها وطباعتها بالكامل.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هياط محمود ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلهم كذابين من الرئيس الى اصغر واحد ، الكل منهم منافق مخيس ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أنا ماأخربط أنا أتكلم باالحقيقة الأجنبي الي يتزوج سعودية يطالب بتجنيس أبناءه وأشغلنا ليش ماعندك بلد تضفك ياالحبيب انت وعيالك حتى زوجتك السعودية خذها معك تنثرون الدنيا بزارين وترمون همومكم على الحكومة وجنسو ابنائنا ليش أعطيه الجنسية وابوه يحمل جنسية بلد آخر في إي شرع وإي قانون الوحيد في العالم الي نسب لأمه هو عيسى علية السلام لأنه ولد بمعجزه اللهية وبدون أب وأنتم تبغون تجعلون الولد ينتسب لأمه لأنها سعودية لا يحبيبي تحمل مسؤليلتك وخلك قدها ولا لا تتزوج من غير بلدك الي فينا مكفينا من هالأجانب باقي تبي نجس عيالك
المدفعية ألأتفاقيه 🍎🍏
على كذا معترفين بأن هناك لعبة ملعوبة ضد النصر في لقاء الديربي وعتراف رسمي بأن النصر ذهب ضحية تلاعب لجنة الحكام إذآ ماهو الأجراء الذي سيتخذة أتحاد الكرة وإدأرة النصر حول نتيجة المبارة وفضيحة لجنة الحكام المدوووية !
بلبل البحر
إنا لله وإنا إليه راجعون...يا فرحتها فيه... الله يرحمه

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