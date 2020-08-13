الأعداد السابقة للصحيفة

معاقبة 44 متجرًا إلكترونيًا مخالفًا لنظام التجارة الإلكترونية

Time منذ 3 ساعات
Views 1325
معاقبة 44 متجرًا إلكترونيًا مخالفًا لنظام التجارة الإلكترونية

حمود العنزي (صدى):
عاقبت وزارة التجارة، 44 متجر إلكتروني مخالف لنظام التجارة الإلكترونية بعد رصد الوزارة مخالفتها لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

وضبطت الوزارة خلال الفترة الماضية مخالفات تلك المتاجر الممارسة للتجارة الالكترونية، وذلك وفقاً لاختصاصها بمهام رصد وتتبع نشاط التجارة الالكترونية لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.

وبناء عليه تمت إحالة المخالفات فورياً إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية والتي أصدرت غرامات مالية على المتاجر بعد ثبوت مخالفتها.

وكانت الوزارة قد حجبت خلال الأشهر الماضية 5 مواقع لمتاجر إلكترونية مخالفة بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المعنية فور رصد مخالفاتها وأحالتها إلى لجنة النظر في المخالفات.

وحذرت وزارة "التجارة" عموم المستهلكين من الشراء من المواقع والحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما تدعو إلى الشراء من المتاجر الإلكترونية والحسابات والصفحات التي لديها سجل تجاري أو المسجلة بمنصة "معروف" أو المواقع المعروفة عالمياً، وذلك لضمان وحفظ حقوق المشترين.

وأكدت على متابعتها المستمرة لتطبيق نظام التجارة الإلكترونية، وعدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على أي متجر إلكتروني مخالف حيث تصل العقوبات على المتاجر المخالفة إلى غرامة تصل إلى مليون ريال وحجب وإغلاق المواقع المخالفة والمنع من مزاولة النشاط.

كما حثت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : mc.gov.sa/C-app أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت. كما تحث التجار والممارسين الى الإطلاع على نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية عبر الرابط mc.gov.sa/ecc وأهمية الالتزام به.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هياط محمود ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلهم كذابين من الرئيس الى اصغر واحد ، الكل منهم منافق مخيس ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أنا ماأخربط أنا أتكلم باالحقيقة الأجنبي الي يتزوج سعودية يطالب بتجنيس أبناءه وأشغلنا ليش ماعندك بلد تضفك ياالحبيب انت وعيالك حتى زوجتك السعودية خذها معك تنثرون الدنيا بزارين وترمون همومكم على الحكومة وجنسو ابنائنا ليش أعطيه الجنسية وابوه يحمل جنسية بلد آخر في إي شرع وإي قانون الوحيد في العالم الي نسب لأمه هو عيسى علية السلام لأنه ولد بمعجزه اللهية وبدون أب وأنتم تبغون تجعلون الولد ينتسب لأمه لأنها سعودية لا يحبيبي تحمل مسؤليلتك وخلك قدها ولا لا تتزوج من غير بلدك الي فينا مكفينا من هالأجانب باقي تبي نجس عيالك
المدفعية ألأتفاقيه 🍎🍏
على كذا معترفين بأن هناك لعبة ملعوبة ضد النصر في لقاء الديربي وعتراف رسمي بأن النصر ذهب ضحية تلاعب لجنة الحكام إذآ ماهو الأجراء الذي سيتخذة أتحاد الكرة وإدأرة النصر حول نتيجة المبارة وفضيحة لجنة الحكام المدوووية !
بلبل البحر
إنا لله وإنا إليه راجعون...يا فرحتها فيه... الله يرحمه

أخر الأخبار

شاهد.. لحظات اعتراض الطائرة المفخخة والصاروخين فوق سماء خميس مشيط
شاهد.. لحظات اعتراض الطائرة المفخخة والصاروخين فوق سماء خميس مشيط
Time منذ 3 دقائق Views 1232
الترفيه: لائحة العقارات البلدية تتيح استئجار المرافق في الفعاليات والبرامج الترفيهية
الترفيه: لائحة العقارات البلدية تتيح استئجار المرافق في الفعاليات والبرامج الترفيهية
Time منذ 23 دقيقة Views 1240
هياط امرأة في الزواج
هياط امرأة في الزواج
Time منذ 28 دقيقة Views 344
سيدة بصنعاء تسرق أشجار الزينة
سيدة بصنعاء تسرق أشجار الزينة
Time منذ 29 دقيقة Views 233
الكشف عن موقف البدري من مباراة الاتحاد والاتفاق
الكشف عن موقف البدري من مباراة الاتحاد والاتفاق
Time منذ 31 دقيقة Views 1398
حقيقة تلقي ابنة " بوتين " اللقاح الروسي لـ كورونا
حقيقة تلقي ابنة " بوتين " اللقاح الروسي لـ كورونا
Time منذ 40 دقيقة Views 1850
ليفربول يقترب من ضم تياجو بعد مفاوضات رسمية مع بايرن ميونيخ
ليفربول يقترب من ضم تياجو بعد مفاوضات رسمية مع بايرن ميونيخ
Time منذ 45 دقيقة Views 1273
ظهور عقد الزواج العرفي بين هيفاء وهبي ووزيري بمهْر صادم
ظهور عقد الزواج العرفي بين هيفاء وهبي ووزيري بمهْر صادم
Time منذ 54 دقيقة Views 1839
التحالف يسقط طائرة مسيرة مفخخة وصاروخين بالستيين أطلقهما الحوثي تجاه المملكة
التحالف يسقط طائرة مسيرة مفخخة وصاروخين بالستيين أطلقهما الحوثي تجاه المملكة
Time منذ 58 دقيقة Views 1497
تركي آل الشيخ يطلب من الجمهور كتابة أغنية "اليوم الوطني" معه
تركي آل الشيخ يطلب من الجمهور كتابة أغنية "اليوم الوطني" معه
Time منذ ساعة Views 1709