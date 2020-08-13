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شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي امتهنوا تزوير رخص الإقامة والمهن وبيعها

Time منذ 26 دقيقة
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شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي امتهنوا تزوير رخص الإقامة والمهن وبيعها

الرياض (صدى):
أطاحت شرطة منطقة الرياض، بتشكيل عصابي ارتكب عدداً من جرائم تزوير رخص الإقامة والمهن وبيعها.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي مكون من خمسة أشخاص وهم (مواطنٌ ومقيمان من الجنسية السورية ومقيمان من الجنسية الباكستانية، أعمارهم في العقدين الرابع والخامس).

وأوضح أنهم تورطوا في ارتكاب عددٍ من جرائم تزوير رخص الإقامة والمهن، وبيعها على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود،وذلك بهدف الكسب المادي، وضبط بحوزتهم (91) رخصة إقامة مزورة، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
على ويش كذا بلبلتوا راع البليله وبلبلتوه ...!!؟ .. مزبن الجاني مآلكم ، يبلبلكم بلبله ويهلهلكم هلهله ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير ..
عبد الماجد
اسال الله العفو والعافية لي والكم ولاكن اتوقع ان القات والمخدرات الهم طرف كبير بالقصة المريض النفسي مسكين جدا الا اذا كان مريض ويتعاطى تلك السموم المذكورة
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ,,, .. شي يرفع الراس والله .. .. تعجبني ايها المواطن الغيور على املاك اجدادك وإرثك من بعدهم ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كل منهو في صدى يبدء يصيح،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، من هموم الأرض والى واجهه،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، المهم الرجل راسه لا يطيح،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، وسر صدره يحفظه ولا يظهره،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، والصبر مطلوب للقلب الجريح،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، والعدو بالصبر دايم تقهره.،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

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