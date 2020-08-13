الإمارات تنفي نيتها فتح سفارة في القدس

أبوظبي (صدى):
نفت دولة الإمارات، نيتها فتح سفارة في القدس قبل اتفاق فلسطيني إسرائيلي، وذلك في أعقاب اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل.
من جانبه، أكد الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أن دولة الإمارات ضمنت خلال المكالمة الهاتفية التزام إسرائيل بوقف ضم الأراضي الفلسطينية، ما من شأنه أن يحافظ على حل الدولتين.
وأشار إلى أن قرار وقف ضم الأراضي الفلسطينية يعتبر إنجازاً دبلوماسياً تاريخياً، مضيفاً أن دولة الإمارات تؤمن بأن التزامها بمباشرة علاقات ثنائية اعتيادية مع إسرائيل سيمكنها من خلال التواصل المباشر لعب دور مؤثر فيما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة وذلك بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
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