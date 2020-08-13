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بالفيديو.. قصة مواطن حول منزل عائلته القديم إلى متحف يضم 14 ألف قطعة أثرية

Time منذ 40 دقيقة
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بالفيديو.. قصة مواطن حول منزل عائلته القديم إلى متحف يضم 14 ألف قطعة أثرية

علي القحطاني (صدى):
حول مواطن منزل عائلته القديم في باحة ربيعة إلى متحف يضم 14 ألف قطعة أثرية.

وقال المواطن الذي يدعى علي الجحل خلال حواره عبر قناة العربية إن منزله الأثري يمتد عمره ل160 عاما، لافتا إلى تحويل منزله إلى مزار سياحي للمصطافين في بلدة باحة ربيعة القريبة من مرتفعات السودة.

وأضاف الجحل أن لكل قطعة أثرية بطاقة تعريفية، مشيرا إلى أن المتحف يضم مرشدين سياحيين  ورسامين تشكيلين.

وأوضح الجحل أن الإقبال على المتحف جيد، كما يوجد به أكلات شعبية تراثية خاصة بمنطقة عسير، بالإضافة إلى السوق الشعبي.

ويُشجع الكثيرين في منطقة عسير لتحويل منازلهم الأثرية إلى متحف لاسيما في ظل الدعم الذي تؤكد عليه الجهات المعنية في المملكة للحفاظ على الإرث في المنطقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
على ويش كذا بلبلتوا راع البليله وبلبلتوه ...!!؟ .. مزبن الجاني مآلكم ، يبلبلكم بلبله ويهلهلكم هلهله ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير ..
عبد الماجد
اسال الله العفو والعافية لي والكم ولاكن اتوقع ان القات والمخدرات الهم طرف كبير بالقصة المريض النفسي مسكين جدا الا اذا كان مريض ويتعاطى تلك السموم المذكورة
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ,,, .. شي يرفع الراس والله .. .. تعجبني ايها المواطن الغيور على املاك اجدادك وإرثك من بعدهم ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كل منهو في صدى يبدء يصيح،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، من هموم الأرض والى واجهه،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، المهم الرجل راسه لا يطيح،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، وسر صدره يحفظه ولا يظهره،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، والصبر مطلوب للقلب الجريح،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، والعدو بالصبر دايم تقهره.،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

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