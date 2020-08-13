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أحمد الأمير ينهي الجدل حول تغريم النصر بمبلغ أكبر من الهلال

Time منذ 47 دقيقة
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أحمد الأمير ينهي الجدل حول تغريم النصر بمبلغ أكبر من الهلال

نواف السالم (صدى):
أوضح القانوني الرياضي أحمد الأمير، لماذا عقوبة النصر المالية أكبر من عقوبة الهلال مع أن المخالفة واحدة .

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة قد أصدرت أمس الأربعاء، عقوبتين ضد الهلال والنصر، على إثر أحداث ديربي الرياض، حيث غرمت الأزرق بسبب تأخر نزول لاعبيه لأرض الملعب، بـ 50 ألف و625 ريال سعودي، في حين غرمت الأصفر بـ 113 ألف و905 ريال.

وأكد القانوني الرياضي أحمد الأمير، أن العقوبة صحيحة من قبل لجنة الانضباط حسب لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقال أحمد الأمير عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الخميس: "تصلني عدة استفسارات لماذا عقوبة النصر المالية اكبر من عقوبة الهلال مع ان المخالفة واحده؟، بسبب أن النصر كرر المخالفة ٦مرات بينما الهلال كررها ٤ مرات لذلك واستناداً للمادة ٤٠ من اللائحة يحق مضاعفة الغرامة بمقدار ٥٠٪ من المره السابقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
على ويش كذا بلبلتوا راع البليله وبلبلتوه ...!!؟ .. مزبن الجاني مآلكم ، يبلبلكم بلبله ويهلهلكم هلهله ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير ..
عبد الماجد
اسال الله العفو والعافية لي والكم ولاكن اتوقع ان القات والمخدرات الهم طرف كبير بالقصة المريض النفسي مسكين جدا الا اذا كان مريض ويتعاطى تلك السموم المذكورة
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ,,, .. شي يرفع الراس والله .. .. تعجبني ايها المواطن الغيور على املاك اجدادك وإرثك من بعدهم ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كل منهو في صدى يبدء يصيح،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، من هموم الأرض والى واجهه،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، المهم الرجل راسه لا يطيح،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، وسر صدره يحفظه ولا يظهره،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، والصبر مطلوب للقلب الجريح،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، والعدو بالصبر دايم تقهره.،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

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