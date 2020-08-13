أحمد الأمير ينهي الجدل حول تغريم النصر بمبلغ أكبر من الهلال

نواف السالم (صدى):
أوضح القانوني الرياضي أحمد الأمير، لماذا عقوبة النصر المالية أكبر من عقوبة الهلال مع أن المخالفة واحدة .
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة قد أصدرت أمس الأربعاء، عقوبتين ضد الهلال والنصر، على إثر أحداث ديربي الرياض، حيث غرمت الأزرق بسبب تأخر نزول لاعبيه لأرض الملعب، بـ 50 ألف و625 ريال سعودي، في حين غرمت الأصفر بـ 113 ألف و905 ريال.
وأكد القانوني الرياضي أحمد الأمير، أن العقوبة صحيحة من قبل لجنة الانضباط حسب لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وقال أحمد الأمير عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الخميس: "تصلني عدة استفسارات لماذا عقوبة النصر المالية اكبر من عقوبة الهلال مع ان المخالفة واحده؟، بسبب أن النصر كرر المخالفة ٦مرات بينما الهلال كررها ٤ مرات لذلك واستناداً للمادة ٤٠ من اللائحة يحق مضاعفة الغرامة بمقدار ٥٠٪ من المره السابقة.