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أسواق المملكة تستقبل نظارة سناب شات ثلاثية الأبعاد

Time منذ ساعة
Views 1671
أسواق المملكة تستقبل نظارة سناب شات ثلاثية الأبعاد

الرياض (صدى):
أعلنت شركة سناب عن وصول الإصدار الأحدث من نظارة Spectacles التى تتيح إمكانية التقاط الصور ونقلها إلى تطبيق سناب شات، إلى أسواق المملكة.

وذكرت الشركة، وفقا لصحيفة سبق، أن النظارة تأتي بكاميرتين عالية الدقةHD، وتتيح التقاط الصور بأسلوب ثلاثي الأبعاد، وإدخال المؤثرات ثلاثية الأبعاد عليها.

كما تم تزويد النظارة بإطار معدني صلب وخفيف الوزن مع حمالات للأذنين مصنوعة من الألياف وعدسات دائرية، وأضواء LED لتنبيه المحيطين بتشغيل وضعية التصوير، وأربعة ميكروفونات، ويمكن شحنها في أي مكان وأثناء التجول باستخدام حقيبة الشحن المخصصة لها، والتي بإمكانها شحنها لنحو أربع مرات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
على ويش كذا بلبلتوا راع البليله وبلبلتوه ...!!؟ .. مزبن الجاني مآلكم ، يبلبلكم بلبله ويهلهلكم هلهله ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير ..
عبد الماجد
اسال الله العفو والعافية لي والكم ولاكن اتوقع ان القات والمخدرات الهم طرف كبير بالقصة المريض النفسي مسكين جدا الا اذا كان مريض ويتعاطى تلك السموم المذكورة
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ,,, .. شي يرفع الراس والله .. .. تعجبني ايها المواطن الغيور على املاك اجدادك وإرثك من بعدهم ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كل منهو في صدى يبدء يصيح،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، من هموم الأرض والى واجهه،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، المهم الرجل راسه لا يطيح،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، وسر صدره يحفظه ولا يظهره،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، والصبر مطلوب للقلب الجريح،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، والعدو بالصبر دايم تقهره.،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

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