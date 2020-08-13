أسواق المملكة تستقبل نظارة سناب شات ثلاثية الأبعاد

الرياض (صدى):
أعلنت شركة سناب عن وصول الإصدار الأحدث من نظارة Spectacles التى تتيح إمكانية التقاط الصور ونقلها إلى تطبيق سناب شات، إلى أسواق المملكة.
وذكرت الشركة، وفقا لصحيفة سبق، أن النظارة تأتي بكاميرتين عالية الدقةHD، وتتيح التقاط الصور بأسلوب ثلاثي الأبعاد، وإدخال المؤثرات ثلاثية الأبعاد عليها.
كما تم تزويد النظارة بإطار معدني صلب وخفيف الوزن مع حمالات للأذنين مصنوعة من الألياف وعدسات دائرية، وأضواء LED لتنبيه المحيطين بتشغيل وضعية التصوير، وأربعة ميكروفونات، ويمكن شحنها في أي مكان وأثناء التجول باستخدام حقيبة الشحن المخصصة لها، والتي بإمكانها شحنها لنحو أربع مرات.