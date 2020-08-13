رسالة دي سوزا لجماهير الأهلي بعد إجراء عملية «الزائدة الدودية»

نواف السالم (صدى):
وجه البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب الأهلي، رسالة لجماهير فريقه من داخل المستشفى بعدما خضع لعملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية.
وأضاف دي سوزا في مقطع فيديو نشرته عبر حسابه الرسمي على " إنستجرام ":" رفاق، الليلة الماضية تم تشخيص إصابتي بالتهاب الزائدة الدودية، وشعرت بألم لم أشعر به في حياتي وكدت أن أفقد الوعي ".
وقال دي سوزا:" الحمد لله تمكنت من الوصول للمستشفى، وتم علاجي وتشخيصي بالتهاب الزائدة الدودية، لقد انتهيت للتو من الجراحة، شكرا للجميع على الدعاء، لقد فوجئت مثلكم جميعًا، سأعود قريبًا. شكرا لأولئك الذين ساعدوني ".
وكان جوزيف دي سوزا خضع للعزل الصحي عقب عودته للمملكة بعد ثبوت إيجابية حالته لفيروس كورونا الشهر الماضي.