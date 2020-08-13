الأعداد السابقة للصحيفة

رسالة دي سوزا لجماهير الأهلي بعد إجراء عملية «الزائدة الدودية»

Time منذ ساعة
Views 1663
رسالة دي سوزا لجماهير الأهلي بعد إجراء عملية «الزائدة الدودية»

نواف السالم (صدى):
وجه البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب الأهلي، رسالة لجماهير فريقه من داخل المستشفى بعدما خضع لعملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية.

وأضاف دي سوزا في مقطع فيديو نشرته عبر حسابه الرسمي على " إنستجرام ":" رفاق، الليلة الماضية تم تشخيص إصابتي بالتهاب الزائدة الدودية، وشعرت بألم لم أشعر به في حياتي وكدت أن أفقد الوعي ".

وقال دي سوزا:" الحمد لله تمكنت من الوصول للمستشفى، وتم علاجي وتشخيصي بالتهاب الزائدة الدودية، لقد انتهيت للتو من الجراحة، شكرا للجميع على الدعاء، لقد فوجئت مثلكم جميعًا، سأعود قريبًا. شكرا لأولئك الذين ساعدوني ".

وكان جوزيف دي سوزا خضع للعزل الصحي عقب عودته للمملكة بعد ثبوت إيجابية حالته لفيروس كورونا الشهر الماضي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
على ويش كذا بلبلتوا راع البليله وبلبلتوه ...!!؟ .. مزبن الجاني مآلكم ، يبلبلكم بلبله ويهلهلكم هلهله ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير ..
عبد الماجد
اسال الله العفو والعافية لي والكم ولاكن اتوقع ان القات والمخدرات الهم طرف كبير بالقصة المريض النفسي مسكين جدا الا اذا كان مريض ويتعاطى تلك السموم المذكورة
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ,,, .. شي يرفع الراس والله .. .. تعجبني ايها المواطن الغيور على املاك اجدادك وإرثك من بعدهم ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كل منهو في صدى يبدء يصيح،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، من هموم الأرض والى واجهه،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، المهم الرجل راسه لا يطيح،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، وسر صدره يحفظه ولا يظهره،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، والصبر مطلوب للقلب الجريح،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، والعدو بالصبر دايم تقهره.،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

أخر الأخبار

اصطدام سيارة بعمود إنارة يُخلف إصابات في صبيا
اصطدام سيارة بعمود إنارة يُخلف إصابات في صبيا
Time منذ 4 دقائق Views 1109
بالفيديو .. نهى نبيل تهدي زوجها هدية باهظة الثمن
بالفيديو .. نهى نبيل تهدي زوجها هدية باهظة الثمن
Time منذ 12 دقيقة Views 214
حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة
Time منذ 19 دقيقة Views 1318
ريم عبدالله رايقه
ريم عبدالله رايقه
Time منذ 23 دقيقة Views 247
نهاية التهور في السيول
نهاية التهور في السيول
Time منذ 23 دقيقة Views 223
لحظة ضرب بائع بليلة
لحظة ضرب بائع بليلة
Time منذ 24 دقيقة Views 294
شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي امتهنوا تزوير رخص الإقامة والمهن وبيعها
شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي امتهنوا تزوير رخص الإقامة والمهن وبيعها
Time منذ 25 دقيقة Views 1320
ويلفريد بوني يخوض مران الاتحاد
ويلفريد بوني يخوض مران الاتحاد
Time منذ 28 دقيقة Views 1378
الإمارات تنفي نيتها فتح سفارة في القدس
الإمارات تنفي نيتها فتح سفارة في القدس
Time منذ 31 دقيقة Views 1367
بالفيديو.. قصة مواطن حول منزل عائلته القديم إلى متحف يضم 14 ألف قطعة أثرية
بالفيديو.. قصة مواطن حول منزل عائلته القديم إلى متحف يضم 14 ألف قطعة أثرية
Time منذ 40 دقيقة Views 1444