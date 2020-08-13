الأعداد السابقة للصحيفة

أبشر: يُمكنك نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيًا

Time منذ ساعة
Views 1594
أبشر: يُمكنك نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيًا

الرياض (صدى):
أكدت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، على إمكانية نقل خدمات العمالة المنزلية من صاحب العمل الحالي إلى صاحب العمل الجديد إلكترونيًا.

وكانت المنصة، قد أوضحت خطوات فتح حساب بنكي عبر خدمة "قبول" في دقائق معدودة.

اقرأ أيضًا:

فتح حساب بنكي عبر «أبشر» في دقائق

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
المثل قال // إذا اختلف الحراميه على التوزيعات ، بانت المسروقاات ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الحمد لله على سلامة من سلم ، وربنا يشفي المصابين ويرحم الميتين .. آمين ..
واحد منصف
وهكذا دائما السعودية هي الوحيدة التي تقف مع الشعب الفلسطيني ولاتتواصل مع الكيان الاسرائيلي الثهيوني اليهودي لاتنتظروا من اي دولة الوقوف مع القضية الا السعودية
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. غيرانه ومولعه عجوز قريح ..
س ولد ادم (احن)
ماذا قال عرفات في اذن الملك فهد قبل أن يرفع يده بعلا مة النصر؟

أخر الأخبار

رسالة دي سوزا لجماهير الأهلي بعد إجراء عملية «الزائدة الدودية»
رسالة دي سوزا لجماهير الأهلي بعد إجراء عملية «الزائدة الدودية»
Time منذ 21 ثانية Views 1010
إعلان نتائج حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات في إدارات التعليم المختلفة
إعلان نتائج حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات في إدارات التعليم المختلفة
Time منذ 8 دقائق Views 1245
الموارد البشرية تتوقع انضمام 30 ألف مواطن لسوق العمل بالنظام المرن (فيديو)
الموارد البشرية تتوقع انضمام 30 ألف مواطن لسوق العمل بالنظام المرن (فيديو)
Time منذ 15 دقيقة Views 1207
اتفاق سلام بين الإمارات وإسرائيل و«قرقاش»: «فرضنا تجميد ضم أراضي الضفة»
اتفاق سلام بين الإمارات وإسرائيل و«قرقاش»: «فرضنا تجميد ضم أراضي الضفة»
Time منذ 25 دقيقة Views 1413
بالفيديو .. معاناة بائعة الشاي في تبوك تتصدر مجدداً «تويتر» ومطالبات بدعمها
بالفيديو .. معاناة بائعة الشاي في تبوك تتصدر مجدداً «تويتر» ومطالبات بدعمها
Time منذ 35 دقيقة Views 1376
راحت عليه في السيول
راحت عليه في السيول
Time منذ 38 دقيقة Views 235
ضاعت الهيبة قدام زوجته
ضاعت الهيبة قدام زوجته
Time منذ 38 دقيقة Views 325
مضاربة دامية لطلاب داخل المدرسة
مضاربة دامية لطلاب داخل المدرسة
Time منذ 39 دقيقة Views 230
شاهد.. نساء يضربن ويصفعن رجال دخلوا مقصوراتهم الخاصة في القطار
شاهد.. نساء يضربن ويصفعن رجال دخلوا مقصوراتهم الخاصة في القطار
Time منذ 42 دقيقة Views 289
بالصور.. «تعليم الرياض» يواصل أعمال النظافة والتعقيم في المباني المدرسية
بالصور.. «تعليم الرياض» يواصل أعمال النظافة والتعقيم في المباني المدرسية
Time منذ 43 دقيقة Views 1362