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أبشر: يُمكنك نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيًا
منذ ساعة
1594
الرياض (صدى):
أكدت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، على إمكانية نقل خدمات العمالة المنزلية من صاحب العمل الحالي إلى صاحب العمل الجديد إلكترونيًا.
وكانت المنصة، قد أوضحت خطوات فتح حساب بنكي عبر خدمة "قبول" في دقائق معدودة.
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فتح حساب بنكي عبر «أبشر» في دقائق
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
المثل قال // إذا اختلف الحراميه على التوزيعات ، بانت المسروقاات ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الحمد لله على سلامة من سلم ، وربنا يشفي المصابين ويرحم الميتين .. آمين ..
واحد منصف
وهكذا دائما السعودية هي الوحيدة التي تقف مع الشعب الفلسطيني ولاتتواصل مع الكيان الاسرائيلي الثهيوني اليهودي لاتنتظروا من اي دولة الوقوف مع القضية الا السعودية
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. غيرانه ومولعه عجوز قريح ..
س ولد ادم (احن)
ماذا قال عرفات في اذن الملك فهد قبل أن يرفع يده بعلا مة النصر؟
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