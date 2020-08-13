الأعداد السابقة للصحيفة

(تخفيض الدفعة الأولى والتقسيط) 6 مزايا تمويلية توفرها المشاريع تحت الإنشاء عبر «سكني»

Time منذ ساعة
Views 1708
(تخفيض الدفعة الأولى والتقسيط) 6 مزايا تمويلية توفرها المشاريع تحت الإنشاء عبر «سكني»

الرياض (صدى):
تشهد المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة بين برنامج "سكني" والمطوّرين العقاريين، إقبالاً متواصلاً من المواطنين لما تشتمل عليه من مزايا متنوعة تجعلها إحدى الخيارات المناسبة لسكن الأسر السعودية ضمن بيئة مُكتملة الخدمات والمرافق والبنية التحتية، وفي ظل متابعة مستمرة عبر برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" للرقابة عليها والتأكد من جودة التنفيذ والتقيد بجداول التسليم.

ويُقدم "سكني" جُملة من المميزات التمويلية للحصول على قرض عقاري مدعُوم الفائدة بنسبة تصل 100% لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء تمتاز بتنوع تصاميمها ونماذجها ضمن 80 مشروعاً توفر أكثر من 132 ألف وحدة، يأتي من أهمها تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، وإعفاء سداد قيمة العقار في حال الوفاة أو العجز الكلي، وسداد القسط الشهري بمرونة ليكون متزايداً أو متناقصاً.

كما يتيح خيار شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء عبر "سكني" إمكانية تخفيض الدفعة الأولى المُقدمة إلى 5% بدلاً من 10% وكذلك تقسيطها بدلاً من تقديمها دفعةً واحدة، مع إمكانية تأجيل السداد لمدة سنتين، وذلك وفق الشراكة الإستراتيجية بين الجهات التمويلية والمطورين العقاريين ووزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تحت مظلة برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - بهدف زيادة نسب التملك إلى 70%.

وتتميز مشاريع البيع على الخارطة ضمن مشاريع "سكني" بكونها تقع ضمن بيئة سكنية متكاملة تتوافر فيها المرافق التعليمية والصحية والترفيهية والتجارية والمسطحات الخضراء وحدائق تحقق معايير جودة الحياة، وبأسعار تنافسية ويمكن تملكها عبر حلول تمويلية ميسرة ومتنوعة، كما تتميز وحدات المشاريع بجودتها ووجود ضمانات لما بعد البيع.

وتقع معظم تلك الوحدات ضمن الضواحي السكنية الكبرى التي أعلن عنها البرنامج في موقع إستراتيجي على مقربة من الخدمات الحيوية كالمطارات والمستشفيات والجامعات في عدد من المدن منها الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة ضمن بيئة سكنية تُعد نموذجاً لحياة عصرية حديثة تتوافق مع مستهدفات برنامجي "الإسكان" و"جودة الحياة"، وبأسعار تتراوح بين 250 - 750 ألف ريال بتصاميم عصرية، ويمكن معاينتها وحجزها عبر موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني على الرابط:

هنا

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
المثل قال // إذا اختلف الحراميه على التوزيعات ، بانت المسروقاات ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الحمد لله على سلامة من سلم ، وربنا يشفي المصابين ويرحم الميتين .. آمين ..
واحد منصف
وهكذا دائما السعودية هي الوحيدة التي تقف مع الشعب الفلسطيني ولاتتواصل مع الكيان الاسرائيلي الثهيوني اليهودي لاتنتظروا من اي دولة الوقوف مع القضية الا السعودية
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. غيرانه ومولعه عجوز قريح ..
س ولد ادم (احن)
ماذا قال عرفات في اذن الملك فهد قبل أن يرفع يده بعلا مة النصر؟

أخر الأخبار

رسالة دي سوزا لجماهير الأهلي بعد إجراء عملية «الزائدة الدودية»
رسالة دي سوزا لجماهير الأهلي بعد إجراء عملية «الزائدة الدودية»
Time منذ 16 ثانية Views 1010
إعلان نتائج حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات في إدارات التعليم المختلفة
إعلان نتائج حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات في إدارات التعليم المختلفة
Time منذ 8 دقائق Views 1242
الموارد البشرية تتوقع انضمام 30 ألف مواطن لسوق العمل بالنظام المرن (فيديو)
الموارد البشرية تتوقع انضمام 30 ألف مواطن لسوق العمل بالنظام المرن (فيديو)
Time منذ 15 دقيقة Views 1207
اتفاق سلام بين الإمارات وإسرائيل و«قرقاش»: «فرضنا تجميد ضم أراضي الضفة»
اتفاق سلام بين الإمارات وإسرائيل و«قرقاش»: «فرضنا تجميد ضم أراضي الضفة»
Time منذ 25 دقيقة Views 1413
بالفيديو .. معاناة بائعة الشاي في تبوك تتصدر مجدداً «تويتر» ومطالبات بدعمها
بالفيديو .. معاناة بائعة الشاي في تبوك تتصدر مجدداً «تويتر» ومطالبات بدعمها
Time منذ 35 دقيقة Views 1376
راحت عليه في السيول
راحت عليه في السيول
Time منذ 37 دقيقة Views 235
ضاعت الهيبة قدام زوجته
ضاعت الهيبة قدام زوجته
Time منذ 38 دقيقة Views 325
مضاربة دامية لطلاب داخل المدرسة
مضاربة دامية لطلاب داخل المدرسة
Time منذ 39 دقيقة Views 230
شاهد.. نساء يضربن ويصفعن رجال دخلوا مقصوراتهم الخاصة في القطار
شاهد.. نساء يضربن ويصفعن رجال دخلوا مقصوراتهم الخاصة في القطار
Time منذ 42 دقيقة Views 289
بالصور.. «تعليم الرياض» يواصل أعمال النظافة والتعقيم في المباني المدرسية
بالصور.. «تعليم الرياض» يواصل أعمال النظافة والتعقيم في المباني المدرسية
Time منذ 43 دقيقة Views 1362