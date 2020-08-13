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صورة فنية جميلة لامرأة ترتحل في صحراء الشرقية قديما
منذ 21 دقيقة
433
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم من توفي ويشفي المصاب .. آمين ..
عواطف
وش تخربط انت
ابو محمد 😎 ✍️
الشكوى لله والمشتكى إليه .. .. الشكوى لغير الله مذله ..
الملل5
فيه سؤال وانت جالس في البيت 6سنوات لاعمل ولامكتب حتي تقاعدت كنت تستلم راتب اذا كان صحيح نايم وراتب تصدق ودي انهم قعدوني في البيت 6شهور او 6اسابيع وارتاح شوي من قلق الدوام ياخي ياحظك وزعلان 6سنوات نايم وراتب كامل ابغي افهم ليش زعلان
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يستاهل مايجيه من عقااب ..
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