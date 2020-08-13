تعرف على أسعار وموعد إطلاق أولى رحلات سفن كروز

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة السياحة، بأن الخميس 27 أغسطس الجاري ستنطلق أولى رحلات سفن كروز، من ميناء الملك عبدالله إلى نيوم ثم العودة وسط رحلة خيالية في مياه وشواطئ وجزر البحر الأحمر في تجربة سياحية استثنائية هي الأولى من نوعها في المملكة.
وقالت شركة "رد سبيريت" المنظمة للرحلات أن السفينة المخصصة للرحلات ضمن أسطول رويال كاريبيان العالمية، وتضم مطاعم عالمية مختلفة وضمن نطاق السفن الفاخرة، والسفينة تضم 8 درجات من السويتات (أجنحة)، ومنها للفرد الواحد 10465 ريالًا، وجناح آخر يشمل غرفتين "خصم 30%" وسعره بعد الخصم 8855 ريالًا، وجناح 3 غرف ليس عليها أي خصومات وسعره 15812 ريالًا.
وتشمل الأسعار الوجبات الثلاث وجميع الخدمات دون النادي الصحي العلاجي، كما يوجد مع كل جناح مساعد شخصي، والمصاعد الخاصة المدعومة بالبطاقات الممغنطة، وخدمات مفتوحة وجبات ومشروبات على مدار 24 ساعة، كما يوجد داخل السفينة "مسرح كبير" يقدم عروضًا مختلفة وفرق سعودية تقدم فنونها، بالإضافة إلى سوق صغير به منتجات تذكارية ومنطقة ألعاب فيديو ومسبحين، الأول مكشوف على ظهر السفينة وآخر مغلق وصالة رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة ، وستم تطبيق الإجراءات الإحترازية وعمل مسحة خلو من كورونا قبل موعد الرحلة بـ72 ساعة.