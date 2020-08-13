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الجمارك تدعو المستوردين لسرعة تحديث بياناتهم عبر برنامج "التصحيح الذاتي"

Time منذ 43 دقيقة
Views 1284
الجمارك تدعو المستوردين لسرعة تحديث بياناتهم عبر برنامج "التصحيح الذاتي"

الرياض (صدى):
دعت الهيئة العامة للجمارك المستوردين إلى الاستفادة من فترة التمديد المعلنة لمبادرة "التصحيح الذاتي"، مشددة على ضرورة الإسراع بتصحيح بياناتهم السابقة التي تضمنت أخطاء قد تكون أدت إلى عدم الدقة في احتساب الرسوم والضرائب المستحقة، تفاديًا لتطبيق العقوبات النظامية.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تجنب المستورد العقوبات، ويكتفي باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، وتيسر ممارسة الأعمال للمستوردين بما يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.

ولفتت إلى أن المبادرة تمكن منشآت الاستيراد التجارية من التقدملطلب تصحيح العديد من الأخطاء الشائعة في البيانات الجمركية، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة منها من خلال الرابط التالي : أضغط هنا

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم من توفي ويشفي المصاب .. آمين ..
عواطف
وش تخربط انت
ابو محمد 😎 ✍️
الشكوى لله والمشتكى إليه .. .. الشكوى لغير الله مذله ..
الملل5
فيه سؤال وانت جالس في البيت 6سنوات لاعمل ولامكتب حتي تقاعدت كنت تستلم راتب اذا كان صحيح نايم وراتب تصدق ودي انهم قعدوني في البيت 6شهور او 6اسابيع وارتاح شوي من قلق الدوام ياخي ياحظك وزعلان 6سنوات نايم وراتب كامل ابغي افهم ليش زعلان
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يستاهل مايجيه من عقااب ..

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