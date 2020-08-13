الاتحاد الإنجليزي يلغي مباريات الإعادة بمسابقة كأس ويُقلل الجوائز المالية

وكالات (صدى):
قرّر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إجراء عدد من التغييرات في نظام مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية، بسبب الإزدحام في جدول مباريات البطولات المختلفة.
وقال الاتحاد الإنجليزي، في بيان له اليوم الخميس، إنه " لن تلعب مباريات إعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2020-2021 للمساعدة في التعامل مع تكدس الجدول وسط أزمة كوفيد-19 " .
يشار إلى أن النسخة الجديدة من الكأس ستنطلق في أول سبتمبر المقبل، فيما أضاف الاتحاد الإنجليزي أنه " بهدف تخفيف الضغوط على جدول المباريات لن تلعب مباريات إعادة (في حالة التعادل) في موسم 2020-2021 " .
كما أكد أن الجوائز المالية ستعود لمستويات موسم 2017-2018؛ بسبب الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا.