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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

Time منذ ساعتين
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 58.70 نقطة ليقفل عند مستوى 7704.25 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.1 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 339 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 304 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات زجاج, إعمار, صادرات, أسواق المزرعة, والسعودي الفرنسي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات التعاونية, بنيان ريت, الأهلي للتكافل, شاكر, ومجموعة الحكير فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.36% و 1.76% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الجزيرة، إعمار, سيرا, والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية, الراجحي, الجزيرة, دار الأركان، وسيرا هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 17.54 نقطة ليقفل عند مستوى 7938.82 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 19 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 309 آلاف سهم تقاسمتها 789 صفقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم من توفي ويشفي المصاب .. آمين ..
عواطف
وش تخربط انت
ابو محمد 😎 ✍️
الشكوى لله والمشتكى إليه .. .. الشكوى لغير الله مذله ..
الملل5
فيه سؤال وانت جالس في البيت 6سنوات لاعمل ولامكتب حتي تقاعدت كنت تستلم راتب اذا كان صحيح نايم وراتب تصدق ودي انهم قعدوني في البيت 6شهور او 6اسابيع وارتاح شوي من قلق الدوام ياخي ياحظك وزعلان 6سنوات نايم وراتب كامل ابغي افهم ليش زعلان
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يستاهل مايجيه من عقااب ..

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