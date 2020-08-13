لاعب الأهلي سيغيب عن مباراة الفيصلي

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر، عن غياب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد آل فتيل، عن مباراة الفريق أمام الفيصلي.
وسيواجه الأهلي نادي الفيصلي، خلال منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت المقبل .
وأوضحت المصادر وفقًا لـ "الرياضية"، أن الأشعة والفحوصات أثبتت إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الأمامية، وسيعود إلى التمارين الجماعية بعد تلك المواجهة.
وفاز الأهلي على الاتحاد في ديربي جدة، بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيده إلى 43 نقطة، محتلاً المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري.