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لاعب الأهلي سيغيب عن مباراة الفيصلي

Time منذ ساعة
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لاعب الأهلي سيغيب عن مباراة الفيصلي

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر، عن غياب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد آل فتيل، عن مباراة الفريق أمام الفيصلي.

وسيواجه الأهلي نادي الفيصلي، خلال منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت المقبل .

وأوضحت المصادر وفقًا لـ "الرياضية"، أن الأشعة والفحوصات أثبتت إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الأمامية، وسيعود إلى التمارين الجماعية بعد تلك المواجهة.

وفاز الأهلي على الاتحاد في ديربي جدة، بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيده إلى 43 نقطة، محتلاً المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم من توفي ويشفي المصاب .. آمين ..
عواطف
وش تخربط انت
ابو محمد 😎 ✍️
الشكوى لله والمشتكى إليه .. .. الشكوى لغير الله مذله ..
الملل5
فيه سؤال وانت جالس في البيت 6سنوات لاعمل ولامكتب حتي تقاعدت كنت تستلم راتب اذا كان صحيح نايم وراتب تصدق ودي انهم قعدوني في البيت 6شهور او 6اسابيع وارتاح شوي من قلق الدوام ياخي ياحظك وزعلان 6سنوات نايم وراتب كامل ابغي افهم ليش زعلان
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يستاهل مايجيه من عقااب ..

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