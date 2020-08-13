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وظائف أكاديمية شاغرة في كلية أصول الدين بجامعة الإمام

Time منذ 26 دقيقة
Views 1222
وظائف أكاديمية شاغرة في كلية أصول الدين بجامعة الإمام

الرياض (صدى):
أعلنت كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عن حاجتها إلى متعاونين ومتعاونات في تدريس بعض مقررات مرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ١٤٤٢هـ في شطري الطلاب والطالبات، وذلك وفقًا للشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يحصل على موافقة جهة العمل إن كان موظفًا.

3- أن يكون حاصلًا على الماجستير أو الدكتوراه في تخصص شرعي.

4- أن لا يقل التقدير عن جيد جدًا في آخر مؤهل دراسي.

5- أن تكون الدراسة انتظامًا في جميع مراحل الدراسة.

ودعت الراغبين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى إرسال خطاب بطلب التعاون، وصورة من الهوية الوطنية، وصورة من الوثائق العلمية، والسيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي:

١. قسم القرآن وعلومه:

[email protected]

٢. قسم السنة وعلومها:

[email protected]

٣. قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة:

[email protected]

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وكان نجل "الجبري" قد أدلى بتصريحات لقناة الجزيرة القطرية، هاجم فيها قيادة المملكة، الأمر الذى دفع بالـ "العنقري" للرد عليه عبر تغريدة كتابها على حسابه بموقع تويتر. عبر تغريدة كتبها وليس كاتبها على حسابه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سالفة طويلة الخصها لك بأني عشت حياتي كلها صدام مع الكبارية وبعض مسؤلين الدولة اتعبتهم وتعبوني لكننا مازلنا مستمرين في الحياة هم بأعتقادهم بموت ويفتكون مني مايدرون إني اقوى مما يتصورون👍
ابن حزم
وصل الهياط. لتعريض الصغير للخطر. لا حول ولا قوة الا بالله. متى يترفع هؤلاء عن مثل تلك الممارسات.
abdul
الغرق*
عادل عبدالحي حمزة
وكشفت "ابشر" عبر حسابها تويتر"الخطوات التي تتبع لفتح الحساب ، وذلك بالدخول إلى موقع البنك المراد فتح الحساب فيه، والحبث عن خدمة قبول في محرك بحث أبشر، ثم إكمال الإجراءات المطلوبة لفتح الحساب البنكي. والبحث وليس الحبث عن خدمة قبول

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