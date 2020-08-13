وظائف أكاديمية شاغرة في كلية أصول الدين بجامعة الإمام

الرياض (صدى):
أعلنت كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عن حاجتها إلى متعاونين ومتعاونات في تدريس بعض مقررات مرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ١٤٤٢هـ في شطري الطلاب والطالبات، وذلك وفقًا للشروط التالية:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يحصل على موافقة جهة العمل إن كان موظفًا.
3- أن يكون حاصلًا على الماجستير أو الدكتوراه في تخصص شرعي.
4- أن لا يقل التقدير عن جيد جدًا في آخر مؤهل دراسي.
5- أن تكون الدراسة انتظامًا في جميع مراحل الدراسة.
ودعت الراغبين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى إرسال خطاب بطلب التعاون، وصورة من الهوية الوطنية، وصورة من الوثائق العلمية، والسيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي:
١. قسم القرآن وعلومه:
[email protected]
٢. قسم السنة وعلومها:
[email protected]
٣. قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة:
[email protected]