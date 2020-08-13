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مسؤول سابق بالداخلية يهاجم نجل سعد الجبري ويُذكره بفساد والده

Time منذ 40 دقيقة
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مسؤول سابق بالداخلية يهاجم نجل سعد الجبري ويُذكره بفساد والده

الرياض (صدى):
وجه الدكتور سلطان العنقري، مدير مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية سابقا، انتقادات حادة لـ"خالد" نجل المطلوب بقضايا الفساد سعد الجبري.

وكان نجل "الجبري" قد أدلى بتصريحات لقناة الجزيرة القطرية، هاجم فيها قيادة المملكة، الأمر الذى دفع بالـ "العنقري" للرد عليه عبر تغريدة كتبها على حسابه بموقع تويتر.

وكتب العنقري :"اخرس يا خالد والدك الفاسد سعد الجبري هو من أقصاني من عملي كمدير عام مركز أبحاث مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية هو وصاحبه وكيل وزارة الداخلية السابق الفاسد (يعرف نفسه) الذي وصل معه إلى “رتبة وزير”، وجلست في البيت بدون عمل وبدون مكتب لمدة ست سنوات حتى تقاعدت؟!.".

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وكان نجل "الجبري" قد أدلى بتصريحات لقناة الجزيرة القطرية، هاجم فيها قيادة المملكة، الأمر الذى دفع بالـ "العنقري" للرد عليه عبر تغريدة كتابها على حسابه بموقع تويتر. عبر تغريدة كتبها وليس كاتبها على حسابه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سالفة طويلة الخصها لك بأني عشت حياتي كلها صدام مع الكبارية وبعض مسؤلين الدولة اتعبتهم وتعبوني لكننا مازلنا مستمرين في الحياة هم بأعتقادهم بموت ويفتكون مني مايدرون إني اقوى مما يتصورون👍
ابن حزم
وصل الهياط. لتعريض الصغير للخطر. لا حول ولا قوة الا بالله. متى يترفع هؤلاء عن مثل تلك الممارسات.
abdul
الغرق*
عادل عبدالحي حمزة
وكشفت "ابشر" عبر حسابها تويتر"الخطوات التي تتبع لفتح الحساب ، وذلك بالدخول إلى موقع البنك المراد فتح الحساب فيه، والحبث عن خدمة قبول في محرك بحث أبشر، ثم إكمال الإجراءات المطلوبة لفتح الحساب البنكي. والبحث وليس الحبث عن خدمة قبول

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