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مدني جازان يحذر من التقلبات والظواهر الجوية وعدم المجازفة بقطع مياه السيول

Time منذ ساعة
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مدني جازان يحذر من التقلبات والظواهر الجوية وعدم المجازفة بقطع مياه السيول

جازان (صدى):
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط للبرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة تتسبب في أتربة مثارة وارتفاع للأمواج من متر إلى مترين مع تدنٍّ في مدى الرؤية .

وأهاب نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن آل صمغان بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية ، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي مياه راكدة، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.

وأكد آل صمغان أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني هنا , متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وكان نجل "الجبري" قد أدلى بتصريحات لقناة الجزيرة القطرية، هاجم فيها قيادة المملكة، الأمر الذى دفع بالـ "العنقري" للرد عليه عبر تغريدة كتابها على حسابه بموقع تويتر. عبر تغريدة كتبها وليس كاتبها على حسابه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سالفة طويلة الخصها لك بأني عشت حياتي كلها صدام مع الكبارية وبعض مسؤلين الدولة اتعبتهم وتعبوني لكننا مازلنا مستمرين في الحياة هم بأعتقادهم بموت ويفتكون مني مايدرون إني اقوى مما يتصورون👍
ابن حزم
وصل الهياط. لتعريض الصغير للخطر. لا حول ولا قوة الا بالله. متى يترفع هؤلاء عن مثل تلك الممارسات.
abdul
الغرق*
عادل عبدالحي حمزة
وكشفت "ابشر" عبر حسابها تويتر"الخطوات التي تتبع لفتح الحساب ، وذلك بالدخول إلى موقع البنك المراد فتح الحساب فيه، والحبث عن خدمة قبول في محرك بحث أبشر، ثم إكمال الإجراءات المطلوبة لفتح الحساب البنكي. والبحث وليس الحبث عن خدمة قبول

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