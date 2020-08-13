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بالفيديو.. خريج حاسب آلي برفحاء يحول هوايته في تزيين السيارات لمشروع ناجح

Time منذ 48 دقيقة
Views 1482
بالفيديو.. خريج حاسب آلي برفحاء يحول هوايته في تزيين السيارات لمشروع ناجح

رفحاء (صدى):
نجخ شاب من رفحاء في تحويل هوايته في تزيين السيارات إلى مهنة يكتسب منها على الرغم من أنه خريج حاسب آلي .

واختار " سعود الخليف " هوايته التي يعشقها ويجيدها وهي تزيين السيارات لتكون مصدر رزق له .

وأكد الشاب ان طبيعة دراسته مختلفة ولكنه توجه لهذا المجال لشعوره برضاه النفسي عند ممارسة هوايته وامتلاكه قدرات فيها ، وبالفعل حقق نجاح كبير وإقبال من الزبائن.

ووجه الشاب نصيحته بضرورة عدم الوقوف مكتوف الأيدي والنظر للوراء وارتياد سوق العمل بما يحقق الرضا النفسي وإشباع الهوايات وحينها سيكون صاحب العمل في غنى عن العامل الأجنبي .

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يعني
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ايش دخل المسؤولين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عليه عنا مالقينا كل ذي الدلع والحمدلله عشنا وتعايشنا بس ياليت يا حقوق الإنسان تعطون الآباء والأمهات حوقهم إلى الغيتموها

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