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المملكة تعلن مسؤولية إيران عن تفجيرات بقيق وتدعو لتمديد حظر السلاح (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1597
المملكة تعلن مسؤولية إيران عن تفجيرات بقيق وتدعو لتمديد حظر السلاح (فيديو)

ماجد القزيز (صدى):
دعا السفير السعودي لدى الأمم المتحدة في جينيف عبد العزيز الواصل إلى تمديد حظر السلاح على إيران .

وقال السفير في كلمته : ايران تهرب أسلحة لملشيات مسلحة تعمل على زعزعة استقرار المنطقة .

، مشيراً إلى مرور منطقة الشرق الأوسط بمرحلة حرجة بغرض تقويض امن المنطقة واستهداف المدنيين والبنية التحتية والإقتصاد العالمي.

كما أكد ان التحقيقات أثبتت مسؤولية إيران عن تفجيرات بقيق والهجمات الإرهابية جنوب المملكة ، وفقا للإخبارية.

واستشهد سفير المملكة لدى الأمم المتحدة بإرسال النظام الإيراني ميلشيات في سوريا والعراق ولبنان ونشر الإرهاب بالمنطقة

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يعني
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ايش دخل المسؤولين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عليه عنا مالقينا كل ذي الدلع والحمدلله عشنا وتعايشنا بس ياليت يا حقوق الإنسان تعطون الآباء والأمهات حوقهم إلى الغيتموها

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