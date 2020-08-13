المملكة تعلن مسؤولية إيران عن تفجيرات بقيق وتدعو لتمديد حظر السلاح (فيديو)

ماجد القزيز (صدى):
دعا السفير السعودي لدى الأمم المتحدة في جينيف عبد العزيز الواصل إلى تمديد حظر السلاح على إيران .
وقال السفير في كلمته : ايران تهرب أسلحة لملشيات مسلحة تعمل على زعزعة استقرار المنطقة .
، مشيراً إلى مرور منطقة الشرق الأوسط بمرحلة حرجة بغرض تقويض امن المنطقة واستهداف المدنيين والبنية التحتية والإقتصاد العالمي.
كما أكد ان التحقيقات أثبتت مسؤولية إيران عن تفجيرات بقيق والهجمات الإرهابية جنوب المملكة ، وفقا للإخبارية.
واستشهد سفير المملكة لدى الأمم المتحدة بإرسال النظام الإيراني ميلشيات في سوريا والعراق ولبنان ونشر الإرهاب بالمنطقة