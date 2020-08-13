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"العدل" تكشف حقوق المتهمين والمدعى عليهم خلال المحاكمات

Time منذ 13 دقيقة
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"العدل" تكشف حقوق المتهمين والمدعى عليهم خلال المحاكمات

الرياض (صدى):
قالت وزارة العدل بأن للمتهمين والمدعى عليهم حقوقاً يحصلون عليها أثناء المحاكمات القضائية، ويجب الإطلاع عليها ومعرفتها.

وأوضحت الوزارة بأن للمتهم في قضية تبين أنها كيدية حق في طلب التعويض، كما أن المتهم الموقوف في قضية لم تصدر بها إدانة ولا تقضي بالسجن يفرج عنه، كما يحق للمتهم احتساب مدة التوقيف ضمن فترة السجن في حال صدر حكم بالإدانة، مضيفة بأن للمدعي عليه يحق له طلب التعويض نتيجة اتهامه كيداً أو إطالة مدة سجنه، كما يحق له سماع أقوال الشهود كل على حدة مع الالتزام بالموعد، وكذلك شطب الدعوى في حال عدم حضور المدعي بحسب الوطن.

وتابعت الوزارة التعديلات الجديدة في النظام القضائي، منها أن ناظر القضية لا يستمع لشهادة الشهود وهم مجتمعون بل يجب أن يستمع لشهادة شخص واحد أمام الخصوم، ثم يستمع لشهادة الآخرين حال وجودهم، على أن يراعي ذكر اسم الشاهد وعمره ومهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله، ومدى قرابته من الخصوم، وفي حال غياب المدعي دون عذر تقبله المحكمة فيحق لها شطب الدعوى وللمدعى عليه الحق في أن يطلب استمرار النظر، وفي حال الموافقة يتم تحديد جلسة للنظر وتبليغ المدعى عليه بذلك.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اوكيه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حزب الله عينهم ع تبرعات المجتمع الدولي وللأسف سيتم دعم لبنان والمستفيد الاكبر هم حزب الله عرفتو الحين ليش مشاكل وحروب الشرق الأوسط مالها نهاية
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سيتم رشوتهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سمو ولي العهد رائع في جميع حالاته😘
🌹
كذابين انا مستأجر وارفقت العقد وماجاني ولا هلله

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