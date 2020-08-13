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"تنظيم الكهرباء":5 حالات يستحق فيها المستفيد الحصول على تعويض مالي

Time منذ 48 دقيقة
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"تنظيم الكهرباء":5 حالات يستحق فيها المستفيد الحصول على تعويض مالي

الرياض (صدى):
كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج اليوم الخميس الحالات التي يستحق فيها المستفيد الحصول على تعويضات من مقدم الخدمة الكهربائية ، وهي كالتالي :

1- عدم إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد خلال 3 ساعات للمدن و5 ساعات فيما عداها .

2- انقطاع الخدمة الكهربائية اكثر من 4 مرات لمدة تزيد عن 4 ساعات لكل انقطاع في السنة .

3- عدم إعادة الخدمة الكهربائية خلال 24 ساعة من انقطاعها في الأوضاع العادية .

4- عدم معالجة الشكوى المتعلقة بالفواتير خلال 15 يوم عمل .

5- عدم ايصال خدمة الكهرباء لمنشأة جديدة بما لا يتجاوز 40 يوم عمل من تاريخ السداد .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اوكيه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حزب الله عينهم ع تبرعات المجتمع الدولي وللأسف سيتم دعم لبنان والمستفيد الاكبر هم حزب الله عرفتو الحين ليش مشاكل وحروب الشرق الأوسط مالها نهاية
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سيتم رشوتهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سمو ولي العهد رائع في جميع حالاته😘
🌹
كذابين انا مستأجر وارفقت العقد وماجاني ولا هلله

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