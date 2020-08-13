"الصحة الروسية" تحذر من لقاح "بوتين" وتكشف محظورات خطيرة

موسكو (صدى):
حذرت وزارة الصحة الروسية من أول لقاح روسي ضد كورونا تم الإعلان عنه اول امس الثلاثاء ، مؤكدة انه غير مضمون الفعالية ضد الفيروس ولا يُعلم مدة الوقاية منه بعد تلقيه.
وقالت "الصحة " ان اللقاح لا يناسب من هم اقل من 18 عام واكبر من 60 عام ولا النساء الحوامل او المرضعات ولا يناسب أصحاب الأمراض المزمنة .
وأكدت ان اللقاح يسبب الأعراض التالية :
1- تورم وحكة في موضع التطعيم .
2- ارتفاع الحرارة .
3- انخفاض الشهية .
4- الشعور بالخمول
5- الصداع
6- الإسهال
7- اعراض تشبه اعراض الزكام .
واكدت انه يحظر تلقيه لمن يعاني السكري وامراض الكبد والكلى وامراض الجهاز العصبي والرئة والربو الإكزيما ، وفقاً للعربية .