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"الصحة الروسية" تحذر من لقاح "بوتين" وتكشف محظورات خطيرة

Time منذ 27 دقيقة
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"الصحة الروسية" تحذر من لقاح "بوتين" وتكشف محظورات خطيرة

موسكو (صدى):
حذرت وزارة الصحة الروسية من أول لقاح روسي ضد كورونا تم الإعلان عنه اول امس الثلاثاء ، مؤكدة انه غير مضمون الفعالية ضد الفيروس ولا يُعلم مدة الوقاية منه بعد تلقيه.

وقالت "الصحة " ان اللقاح لا يناسب من هم اقل من 18 عام واكبر من 60 عام ولا النساء الحوامل او المرضعات ولا يناسب أصحاب الأمراض المزمنة .

وأكدت ان اللقاح يسبب الأعراض التالية :

1- تورم وحكة في موضع التطعيم .

2- ارتفاع الحرارة .

3- انخفاض الشهية .

4- الشعور بالخمول

5- الصداع

6- الإسهال

7- اعراض تشبه اعراض الزكام .

واكدت انه يحظر تلقيه لمن يعاني السكري وامراض الكبد والكلى وامراض الجهاز العصبي والرئة والربو الإكزيما ، وفقاً للعربية .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اوكيه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حزب الله عينهم ع تبرعات المجتمع الدولي وللأسف سيتم دعم لبنان والمستفيد الاكبر هم حزب الله عرفتو الحين ليش مشاكل وحروب الشرق الأوسط مالها نهاية
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سيتم رشوتهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سمو ولي العهد رائع في جميع حالاته😘
🌹
كذابين انا مستأجر وارفقت العقد وماجاني ولا هلله

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