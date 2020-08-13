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وزارة العدل تنفذ 590 ألف عملية توثيق 55% منها إلكترونية

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وزارة العدل تنفذ 590 ألف عملية توثيق 55% منها إلكترونية

الرياض (صدى):
كشفت وزارة العدل عن إجراء ما يزيد على 590 ألف عملية توثيق، 55% منها إلكترونية عبر بوابة هنا، منذ 16 مارس الماضي حتى اليوم.

وأوضحت وزارة العدل، أن عمليات التوثيق تنوعت بين توثيق للعقارات وإصدار للوكالات، إضافة إلى خدمات تحديث الصكوك وإلغاء الوكالات وغيرها.

وأشارت الوزارة إلى أن عمليات التوثيق الإلكترونية بلغت أكثر من 326 ألف عملية، من بينها إصدار نحو 250 ألف وكالة عن بُعد عبر ناجز، فيما بلغ عدد الوكالات الصادرة من كتابات العدل والموثقين ومركز التواصل الموحد أكثر من 63 ألف وكالة.

ويأتي ذلك استمرارًا لمسيرة التحول الرقمي لخدمات التوثيق التي أطلقها معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني نهاية عام 2018م، واستمرارًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال ممكنات برنامج التحول الوطني.

وأطلقت وزارة العدل مؤخراً الدليل المرئي لشروح الخدمات الإلكترونية الذي يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية وفق خطوات بسيطة وميسرة عبر بوابة " ناجز ".

وتضمن الدليل مجموعة من الشروح لخدمات القضاء والتنفيذ إلى جانب قطاع التوثيق، لشرح كيفية إصدار وكالة إلكترونية، والاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري إلكترونيًا، دون زيارة كتابة العدل، إلى جانب شرح آلية طلب خدمة الإفراغ العقاري من الموثقين، وطلب خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي، وخطوات تحديث الصكوك إلكترونيًا.

ونوهت الوزارة بأنه يمكن للجميع تحميل النسخة الثانية من دليل شرح الخدمات العدلية عبر الرابط التالي:  هنا  .

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
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يبي لي ويكند هناك😍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
خلوه يدلع زوجتة😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وقفت علية قصر جميل بصراحة😍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كويس

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