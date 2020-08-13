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تعليم صبيا تأهل ١٩٣٤٦ مستفيد ب١٨٩ برنامج تطويري منفذة عن بعد منها منصات التعليم الالكتروني

Time منذ 6 ساعات
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تعليم صبيا تأهل ١٩٣٤٦ مستفيد ب١٨٩ برنامج تطويري منفذة عن بعد منها منصات التعليم الالكتروني

محمد بن طحيطح (صدى):
في وقتٍ أختتمت إدارة تعليم صبيا برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي المقامة عن بعد والبالغ عددها 189 برنامجًا استفاد منها أكثر من 19,346 من منسوبي ومنسوبات الإدارة وإدارات التعليم في المملكة خلال 5 أشهر: بلغ عدد الحقائب التدريبية للمستفيدين من 108 برنامجًا خصصتها الإدارة للتدريب على التعليم الإلكتروني ومنصات وبرامج وتطبيقات التعليم عن بعد 24 حقيبة تدريبية.

وكشف المتحدث الرسمي لتعليم صبيا إبراهيم الحازمي أن الإدارة اختتمت دوراتها التي قدمتها ضمن برامج التطوير المهني الصيفي والبالغ عددها 189 برنامجًا وأكد الحازمي أن عدد المستفيدين من هذه البرامج قد بلغ 19,346 معلم ومعلمة وذلك خلال الفترة من 14/7/1441 هـ وحتى 2/12/1441 هـ .

وأكد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن خرمي أن وزارة التعليم سعت من خلال هذه البرامج لتطوير مهارات المعلمين والمعلمات وإكسابهم الأدوات التي تسهم في نموهم المهني والتعليمي، وأضاف أن هناك العديد من الخيارات والدورات التطويرية النوعية الهادفة لزيادة كفاءة النظام التعليمي، ورفع مستوى الأداء المهني للمعلم والمعلمة وتحسين وتجويد المخرج التعليمي بما ينعكس على مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات وتحسين نواتج التعلم.

وأفاد المساعد للشوون التعليمية بنين أ. ناصر معافا إلى أن أهم الحقائب التدريبية التي قدمت للمعليمن والمعلمات في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد قد شملت التدريب على استخدام المدرسة الأفتراضية وبوابة المستقبل، والتدريس باستخدام الفصول الافتراضية، و الاختبارات الالكترونية، و الأمن السيبراني، والتدريب على منظومة التعليم الموحدة و الانفوجرافيك التعليمي، و التدفق الإبداعية فـي ضوء مهارات القرن 21 و التوثيق الالكتروني، و الحوسبة السحابية، كما أفادت المساعدة للشؤون التعليمية بنات أ. حنان الحازمي بتنفيذ دورات في مجال الخرائط الذهنية فـي التعليم والتدريب باستخدام برنامج Mind Manager، و الذكاء الرقمي، و الفصول الافتراضية بإستخدام مايكروسوفت تيمز وتصميم الاختبار الإلكتروني، و المنصات الإلكترونية،و أمن المعلومات والجرائم المعلوماتية، وتدريب الورقة التفاعلية، و تطبيقات قوقل التعليمية، و توظيف برنامج Sway في العروض التفاعلية، و خدمات قوقل، و نماذج قوقل في تصميم الاستبينات والاختبارات الإلكترونية، وبوابة عين التعليم الوطنية، واستخدام الكاهوت في التعليم والتدريب عن بعد، و الإشراف الالكتروني، بالإضافة لمنصة زووم.

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أحدث التعليقات

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