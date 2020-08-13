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جوجل تسهل التعليم الإفتراضي بأدوات جديدة

Time منذ ساعة
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جوجل تسهل التعليم الإفتراضي بأدوات جديدة

وكالات (صدى):
كشفت جوجل عن مميزات جديدة لتسهيل التعليم الإفتراضي، بما في ذلك تحديث خدمة المؤتمرات عبر Google Meet، وأداة جديدة للمساعدة في الواجبات المنزلية، تتطلب فقط صورة الهاتف.

وأوضحت جوجل بالنسبة إلى Meet بأنها الميزة الأكبر التي تتيح التحدث مع ما يصل إلى 49 مشاركًا في الاجتماع، وهو ما أعلنته لاول مرة في يونيو وستصل في سبتمبر.

و ستقوم جوجل بدمج منتج السبورة الرقمية Jamboard ، في Meet في سبتمبر أيضًا، كما أنه في أكتوبر ستضيف جوجل القدرة على محو الخلفية أو استبدالها في Meetوهي ميزة أعلنت عنها أيضًا في يونيو، وسيتمكن عملاء G Suite Enterprise للتعليم من إنشاء غرف منفصلة في Meet بدءًا من أكتوبر، مما قد يسمح للفصول الافتراضية بالانقسام إلى مناقشات جماعية أصغر.

و سيتمكن المعلمون في أكتوبر من تتبع الحضور في اجتماعات Meet، ولمساعدة المشرفين والمعلمين في Meet على مستوى G Suite Enterprise للتعليم في إدارة الفصول الدراسية بسهولة أكبر، تعلن جوجل أيضًا عن موعد طرح عناصر تحكم إشراف جديدة.

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أحدث التعليقات

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وقفت علية قصر جميل بصراحة😍
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