الأعداد السابقة للصحيفة

10 احتياجات لا غنى عنها لطفل سوي نفسيا واجتماعيا

Time منذ ساعة
Views 1448
Comment 1
10 احتياجات لا غنى عنها لطفل سوي نفسيا واجتماعيا

الرياض (صدى):
كشفت هيئة حقوق الإنسان احتياجات الطفل التي يجب توفيرها وفقاً للأنظمة التي تكفل حماية الطفل في المملكة ، وهي على النحو التالي :

1- اجتماعية : لإكتساب الطفل مهارات جديدة وتكوين علاقات اجتماعية وصداقات مع الآخرين .

2- نفسية : كعدم الشعور بالتهديد او الخوف الدائم وان يخضع للعلج النفسي إن لزم الأمر .

3- ثقافية : كالحق في الإطلاع على العلوم والفنون والمعارف .

4- عاطفية : بتوفير بيئة حاضنة بأسرته الطبيعية او اسرة بديلة او مؤسسة رعاية اجتماعية .

5- فكرية : كالتعبير عن الرأي والرغبات .

6- أمنية : كمنع الضرر والعنف وإحطاته بالأمان .

7- صحية : توفير الرعاية والوقاية الصحية .

8- تربوية : بالتنشأة السليمة وزرع الأخلاق الحميدة .

9- تعليمية : بتوفير التعليم الأساسي مجاناً وبيئة تعليمية مناسبة .

10- عقلية : كل ما يلزم الإدراك ونمو العقل والمعرفة .

Time واتساب

أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الله يغنينا من واسع فضله بدون الحاجه لكم يعني استاجر بثلاثين الف حتى تصرفون لي 300 ريال
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يبي لي ويكند هناك😍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
خلوه يدلع زوجتة😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وقفت علية قصر جميل بصراحة😍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كويس

أخر الأخبار

فرنسا تنشر طائرتي رافال وسفينة لافايت في البحر المتوسط ضد تركيا
فرنسا تنشر طائرتي رافال وسفينة لافايت في البحر المتوسط ضد تركيا
Time منذ 6 دقائق Views 1005
"البلدية" توجه بإيقاف تحصيل رسوم تقديم منتجات التبغ
"البلدية" توجه بإيقاف تحصيل رسوم تقديم منتجات التبغ
Time منذ 26 دقيقة Views 1450
بالفيديو.. شاعر جازان الفصيح الذي فجرت موهبته قصة حب قديمة يتحدث عن حياته ومهنته
بالفيديو.. شاعر جازان الفصيح الذي فجرت موهبته قصة حب قديمة يتحدث عن حياته ومهنته
Time منذ 33 دقيقة Views 1653
وزارة العدل تنفذ 590 ألف عملية توثيق 55% منها إلكترونية
وزارة العدل تنفذ 590 ألف عملية توثيق 55% منها إلكترونية
Time منذ 41 دقيقة Views 1361
بالفيديو.. الشيخ سعد الخثلان: الغناء بدون موسيقى جائز شرعا
بالفيديو.. الشيخ سعد الخثلان: الغناء بدون موسيقى جائز شرعا
Time منذ 47 دقيقة Views 1526
الماء الساخن و5 أخطاء أخرى يجب تجنبها في حال البشرة الدهنية
الماء الساخن و5 أخطاء أخرى يجب تجنبها في حال البشرة الدهنية
Time منذ 54 دقيقة Views 1244
10 احتياجات لا غنى عنها لطفل سوي نفسيا واجتماعيا
10 احتياجات لا غنى عنها لطفل سوي نفسيا واجتماعيا
Time منذ ساعة Views 1448
جوجل تسهل التعليم الإفتراضي بأدوات جديدة
جوجل تسهل التعليم الإفتراضي بأدوات جديدة
Time منذ ساعة Views 1403
"حساب المواطن" يوضح شروط قبول عقد الإيجار كمستند للاستقلالية
"حساب المواطن" يوضح شروط قبول عقد الإيجار كمستند للاستقلالية
Time منذ ساعة Views 1805
"تويتر" يحذف تغريدته الصادمة عن نجم مانشستر يونايتد ويقدم اعتذاره
"تويتر" يحذف تغريدته الصادمة عن نجم مانشستر يونايتد ويقدم اعتذاره
Time منذ ساعة Views 1516