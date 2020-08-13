"تويتر" يحذف تغريدته الصادمة عن نجم مانشستر يونايتد ويقدم اعتذاره

وكالات (صدى):
أعرب موقع "تويتر "عن اعتذاره لنجم مانشستر يونايتد فيل جونز بعدالتغريدة المثيرة للجدل التي نشرها عنه وعرضته لسخرية عارمة .
وأكد" تويتر " أنه كان يقصد استعراض ميزة جديدة وهي نشر تغريدات لا يمكن الرد عليها .
جاء ذلك يعدما تقدمت إدارة "الشياطين الحمر "بشكوى للشركة بعد السخرية التي طالت اللاعب ، ما دفع " تويتر "للرد سريعاً وقام بحذف التغريدة .
وكان " تويتر " قد نشر تغريدة قال فيها : اذكر اسملاعب أفضل من فيل جونز " لتنهال التعليقات الساخرة منه .
الجدير بالذكر أن اللاعب شارك في 224 مبارة على مدى 9 سنوات مع الفريق إلا انه غاب مؤخراً بسبب إصابته في الركبة .