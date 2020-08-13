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"تويتر" يحذف تغريدته الصادمة عن نجم مانشستر يونايتد ويقدم اعتذاره

Time منذ ساعة
Views 1516
"تويتر" يحذف تغريدته الصادمة عن نجم مانشستر يونايتد ويقدم اعتذاره

وكالات (صدى):
أعرب موقع "تويتر "عن اعتذاره لنجم مانشستر يونايتد فيل جونز بعدالتغريدة المثيرة للجدل التي نشرها عنه وعرضته لسخرية عارمة .

وأكد" تويتر " أنه كان يقصد استعراض ميزة جديدة وهي نشر تغريدات لا يمكن الرد عليها .

جاء ذلك يعدما تقدمت إدارة "الشياطين الحمر "بشكوى للشركة بعد السخرية التي طالت اللاعب ، ما دفع " تويتر "للرد سريعاً وقام بحذف التغريدة .

وكان " تويتر " قد نشر تغريدة قال فيها : اذكر اسملاعب أفضل من فيل جونز " لتنهال التعليقات الساخرة منه .

الجدير بالذكر أن اللاعب شارك في 224 مبارة على مدى 9 سنوات مع الفريق إلا انه غاب مؤخراً بسبب إصابته في الركبة .

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الله يغنينا من واسع فضله بدون الحاجه لكم يعني استاجر بثلاثين الف حتى تصرفون لي 300 ريال
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يبي لي ويكند هناك😍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
خلوه يدلع زوجتة😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وقفت علية قصر جميل بصراحة😍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كويس

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