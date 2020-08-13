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القيادة تهنئ رئيس باكستان الإسلامية بذكرى استقلال بلاده

Time منذ 26 دقيقة
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القيادة تهنئ رئيس باكستان الإسلامية بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

abdullah
شكلك ماتعرف علوم القبائل وتقديد الرجال للرجال
عنتر فاضي جيبه
فيه مشكلة نقل الطلاب بالباصات كيف سيتم ضبطها للامانه الموضوع صعب الله يعين الوزاره ويدلها على اللي فيه خير للطلاب ..
تمام التمام
دعوها تسير و تمسكوا بدينكم ، الان يميز الله الخبيث من الطيب ، الان اصبح الدين غريبا ، الان الزم بيتك واحفظ دينك ، ان الله يرى و يسمع وما هو بغافل وهو العزيز القدير
عبدالله
ماشاءالله
عنتر فاضي جيبه
شفاه الله وعفاه والبسه لباس الصحه ... طهور ان شاء الله

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