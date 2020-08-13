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"قصر المقر" في النماص أفخم قصور المملكة
منذ 38 دقيقة
523
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أحدث التعليقات
abdullah
شكلك ماتعرف علوم القبائل وتقديد الرجال للرجال
عنتر فاضي جيبه
فيه مشكلة نقل الطلاب بالباصات كيف سيتم ضبطها للامانه الموضوع صعب الله يعين الوزاره ويدلها على اللي فيه خير للطلاب ..
تمام التمام
دعوها تسير و تمسكوا بدينكم ، الان يميز الله الخبيث من الطيب ، الان اصبح الدين غريبا ، الان الزم بيتك واحفظ دينك ، ان الله يرى و يسمع وما هو بغافل وهو العزيز القدير
عبدالله
ماشاءالله
عنتر فاضي جيبه
شفاه الله وعفاه والبسه لباس الصحه ... طهور ان شاء الله
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