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بالصور..ما لا تعرفه عن نيوم التي قصدها خادم الحرمين للراحة والاستجمام

Time منذ ساعة
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بالصور..ما لا تعرفه عن نيوم التي قصدها خادم الحرمين للراحة والاستجمام

نيوم (صدى):
وصل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إلى مدينة نيوم للراحة والاستجمام، مساء أمس الأربعاء.

وتطل نيوم على ساحل البحر الأحمر، وهي أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول، إذ ستمتد بنيته وأراضيه إلى داخل الحدود المصرية والأردنية.

ويربط موقعها بين ثلاث قارات، آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، ما يجعله نقطة محورية، يمكن لنسبة 70% من سكان العالم الوصول إليها بأقل من 8 ساعات.

ويعد مشروع نيوم الضخم، جزءاً من رؤية المملكة 2030، والتي تطمح إلى تطوير المملكة في مجالات عدة، على رأسها السياحة.

وتتمتع نيوم بمقومات طبيعية هائلة حيث الشواطئ الخلابة على امتداد أكثر من 460 كم، والجزر البكر، والمناظر المذهلة التي تتمتع بها المنطقة من الجبال الشاهقة التي تغطيها قمم الثلوج في فصل الشتاء.

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أحدث التعليقات

abdullah
شكلك ماتعرف علوم القبائل وتقديد الرجال للرجال
عنتر فاضي جيبه
فيه مشكلة نقل الطلاب بالباصات كيف سيتم ضبطها للامانه الموضوع صعب الله يعين الوزاره ويدلها على اللي فيه خير للطلاب ..
تمام التمام
دعوها تسير و تمسكوا بدينكم ، الان يميز الله الخبيث من الطيب ، الان اصبح الدين غريبا ، الان الزم بيتك واحفظ دينك ، ان الله يرى و يسمع وما هو بغافل وهو العزيز القدير
عبدالله
ماشاءالله
عنتر فاضي جيبه
شفاه الله وعفاه والبسه لباس الصحه ... طهور ان شاء الله

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